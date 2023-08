Ethereum vadeli ETF başvurularına iki yeni başvuru daha eklendi. Ancak Ether (ETH) fiyatı bu gelişmeye tepki vermedi.

24 Ağustos’ta SEC’e ARK Invest ve 21Shares ortaklığında iki yeni Ethereum vadeli ETF başvurusu yapıldı.

ARK Invest ve 21Shares ortaklığında “ARK 21Shares Active Ethereum Futures ETF” (ARKZ) ve “ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF” (ARKY) ürünleri için SEC’e başvuruda bulunuldu.

We have two more filings for ETFs with Ethereum Futures. This pair is from the @ARKInvest/@21Shares partnership. One will be just ETH futures. The other will be both #Bitcoin& Ethereum futures.

h/t @NateGeraci pic.twitter.com/mgS9QzCdPX

— James Seyffart (@JSeyff) August 24, 2023