Ethereum vadeli ETF başvurularına iki yeni başvuru daha eklendi. Ancak Ether (ETH) fiyatı bu gelişmeye tepki vermedi.

24 Ağustos’ta SEC’e ARK Invest ve 21Shares ortaklığında iki yeni Ethereum vadeli ETF başvurusu yapıldı.

ARK Invest ve 21Shares ortaklığında “ARK 21Shares Active Ethereum Futures ETF” (ARKZ) ve “ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF” (ARKY) ürünleri için SEC’e başvuruda bulunuldu.

We have two more filings for ETFs with Ethereum Futures. This pair is from the @ARKInvest/@21Shares partnership. One will be just ETH futures. The other will be both #Bitcoin& Ethereum futures.

h/t @NateGeraci pic.twitter.com/mgS9QzCdPX — James Seyffart (@JSeyff) August 24, 2023

Ethereum Vadeli ETF’leri Konusunda Yarış Kızışıyor

ARK Investment ve 21Shares arasındaki ilk ortaklık 2021 yılında kurulmuştu. İkili o dönemde spot Bitcoin ETF’i başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu. Ancak ne yazık ki SEC bu başvuruyu reddetti.

Öte yandan son dönemde geleneksel finans kurumlarının Ethereum ETF’lerine yönelik ilgisi arttı. Öyle ki SEC’e yapılan 16 farklı Ethereum ve Ethereum & Bitcoin karma ETF başvurusu bulunuyor.

SEC’in bu ETF başvurularının birçoğuna yönelik kararını Ekim ayının ortalarında açıklaması bekleniyor. Bu nedenle Ekim ayı kripto para piyasasının geleceği için kritik bir öneme sahip.

Eğer SEC, kripto paralara yönelik tutumunu değiştirir ve Ethereum ETF’lerine onay verirse bu piyasada yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir.

SEC’e yapılan başvurular arasında karar tarihine göre ilk sırada Valkyrie’nin Ethereum ETF ürünü bulunuyor. SEC’in Valkyrie’nin bu ürününe yönelik kararını 3-4 Ekim tarihlerinde açıklaması bekleniyor. Ancak Valkyrie’nin bu başvurusu Bitcoin ve Ethereum’dan oluşan hibrit bir ETF için yapıldı.

SEC’in ilk saf Ethereum vadeli ETF’ine yönelik kararını ise 12 Ekim’de Volatility Shares’ın başvurusu için açıklaması bekleniyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada SEC’in Ethereum vadeli işlemlerine onay vereceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Bloomberg’in ETF analisti James Seyffart da Nate Geraci’ye verdiği yanıtta bu konuda aynı fikirde olduğunu dile getirdi:

Bu konuda sizinle %90 aynı fikirdeyim. Bana mantıklı gelen tek gerekçe, eğer kripto para ürünleri sunan bir firma olarak bilinecekseniz. Bunun için menünüzde bir seçeneğinizin olması gerekiyor. Para kazandırıcı olmasa bile, en azından başlangıç için.

ETH Düşüş Trendinde

Ethereum ETF’leri konusunda kurumsallar arasındaki yarış kızışıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum Ethereum (ETF) fiyatını pek de etkilemiyor. Son 24 saatte %1 oranında değer kaybeden Ethereum (ETH) 1.650 dolara geriledi.

Ethereum (ETH) şu sıralar son olarak Şubat ayında kaydedilen seviyelerde işlem görüyor.

Ethereum (ETH) son iki hafta içerisinde %10’u aşkın değer kaybı yaşayarak 1.850 dolardan 1.600 dolar bandına kadar geriledi. Şu an için Ethereum 1.600 dolar seviyesinde sağlam bir destek bulmuş gibi görünüyor. Ancak Bitcoin’deki düşüş trendinin devam etmesi, Ethereum’un (ETH) bu seviyenin altına gerilemesiyle sonuçlanabilir.