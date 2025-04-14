Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Helium tokenlarının menkul kıymet olmadığına karar vererek, bazı çevrelerce “kripto karşıtı başarısız seferin son hamlesi” olarak görülen davayı resmen sonlandırdı.

Helium Network’ün arkasındaki Nova Labs’e açılan dava geri çekildi. SEC bu hamlesiyle, hem projeye ait tokenların hem de blokzincirine bağlı hotspot cihazlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini kabul etmiş oldu.

Helium cephesinden yapılan açıklamada, “Donanım satışı yapmak ve ağ büyümesi için token dağıtmak, bu varlıkları menkul kıymet yapmaz.” ifadeleri kullanıldı. Alınan karar, benzer şekilde merkeziyetsiz fiziksel altyapı projeleri için de yol gösterici olabilir ve yasal belirsizliklerin önünü açabilir.

SEC’in yaklaşımındaki değişim, kurumun başkanlık koltuğunun Gary Gensler’dan Paul Atkins’e devredilmesiyle paralel ilerledi. Atkins, çarşamba akşamı Senato’da 52’ye karşı 44 oyla onaylandı.

SEC, davayı ilk kez 17 Ocak’ta açmıştı. Şikayette, Nova Labs’in kayıt dışı token satışı yaptığı ve Nestlé ile Salesforce gibi firmalarla ortaklık konusunda yatırımcıları yanılttığı öne sürülüyordu.

Dava, Gensler’ın görev süresi bitmeden önce başlattığı son büyük kripto operasyonuydu. Helium’un kurucu ortağı ve Nova Labs CEO’su Amir Haleem, bu süreci “ABD’deki kripto girişimlerine karşı başarısız olmuş bir savaşın son çırpınışı” olarak nitelendirmişti.

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Davanın düşmesinin ardından Nova Labs, SEC ile yaptığı anlaşma kapsamında yalnızca 200 bin dolarlık bir cezayı kabul etti. Bu ceza, kripto sektörüne yönelik önceki ağır yaptırımlarla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Yaşananlar, SEC’in son dönemdeki geri adımlar zincirine eklendi. Gensler sonrası dönemde geçici başkan Mark Uyeda ve komisyon üyesi Hester Peirce, Binance, Coinbase ve OpenSea gibi platformlara yönelik benzer soruşturmaları da sonlandırma kararı aldı.

Ayrıca memecoin’ler, madencilik faaliyetleri ve stablecoin’ler için de menkul kıymet kurallarının uygulanmayacağına dair açıklamalar yapıldı.