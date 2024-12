ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana spot ETF başvurusunda bulunan beş şirketten en az ikisine olumsuz geri dönüş yaptı. Bu gelişme, mevcut SEC yönetiminin kripto para ETF’lerine karşı katı tutumunu bir kez daha gündeme getirdi.

🚨SCOOP: I’ve confirmed that the @SECGov has notified at least two of the five prospective issuers that it will reject their 19b4 filings for the $SOL spot ETFs.

The consensus here, I’m told, is that the SEC won’t entertain any new #crypto ETFs under the current administration.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 6, 2024