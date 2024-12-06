ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana spot ETF başvurusunda bulunan beş şirketten en az ikisine olumsuz geri dönüş yaptı. Bu gelişme, mevcut SEC yönetiminin kripto para ETF’lerine karşı katı tutumunu bir kez daha gündeme getirdi.

🚨SCOOP: I’ve confirmed that the @SECGov has notified at least two of the five prospective issuers that it will reject their 19b4 filings for the $SOL spot ETFs. The consensus here, I’m told, is that the SEC won’t entertain any new #crypto ETFs under the current administration. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 6, 2024

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gary Gensler liderliğindeki mevcut SEC yönetiminin yeni kripto para ETF’lerini onaylamaya sıcak bakmadığını belirtti. Terrett konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bana söylenene göre, mevcut SEC yönetimi hiçbir yeni kripto ETF’sini onaylamayacak.”

Son dönemde ABD’de birçok şirket çeşitli kripto paralar için ETF başvurusunda bulundu. Bu nedenle SEC’in iki Solana ETF’i için olumsuz dönüş yapması kripto para topluluğunda tepki yarattı.

SEC’in Kripto Para ETF’lerine Yönelik Katı Tutumu

SEC’nin kripto paralara dayalı ETF’lere yönelik sert tutumu uzun süredir eleştiri konusu. ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisi daha önce Grayscale’in açtığı davayı kaybettikten sonra, Ocak ayında Bitcoin ETF’lerini, ardından da Ethereum ETF’lerini onaylamak zorunda kalmıştı. Ancak bu gelişmeler, diğer dijital varlıklar için ETF başvurularının önünü açmakta yetersiz kaldı.

The SEC won’t approve just one or a couple and not the others. Remember the bitcoin ETFs? Eleven launched on the same day. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 6, 2024

Terrett, SEC’nin Solana spot ETF başvurularına yönelik olumsuz sinyallerini değerlendirirken, kurumun tek bir başvuruyu onaylama gibi bir planı olmadığını vurguladı. Terrett yorumu yaptı:

“Bitcoin ETF’leri gibi, tüm başvurular aynı anda onaylanmadıkça SEC bir veya birkaç ETF’yi seçip diğerlerini reddetmeyecek.”

XRP ETF’leri İçin Belirsizlik Sürüyor

Gary Gensler yönetimindeki SEC’in kripto paralara karşı sert yaklaşımı topluluğu hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Görev süresi boyunca kripto karşıtı politikaları güden ve sektör temsilcilerini hedef alan Gensler, Trump’ın göreve başlayacağı tarih olan 20 Ocak 2025 tarihinde istifa edecek.

5 Kasımdaki seçimde ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni SEC başkanı olarak kripto para dostu Paul Atkins’i aday gösterdi. Eski SEC üyesi olan Paul Atkins’in kripto paralara yönelik daha ılımlı bir tutum sergilemesi bekleniyor. Bu gelişme henüz şimdiden kripto para piyasasında iyimser bir hava yaratmış durumda.

Kripto Para Topluluğu Yeni Yönetimden Umutlu

SEC’in mevcut yönetimi, Solana spot ETF başvurularına verdiği ret sinyaliyle kripto para tabanlı ETF’lere yönelik mesafeli duruşunu sürdürse de Gensler’in 20 Ocak 2025’te görevinden ayrılacak olması yatırımcıları umutlandırıyor. Sosyal medya platformu X’teki bir kullanıcısı durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Sorun değil, 6 hafta bekleyebiliriz.”

Dolayısıyla mevcut SEC yönetimi Solana ETF başvurularına yönelik olumsuz tavrı kısa vadede bir engel gibi görünse de, yeni yönetimle birlikte başta Solana (SOL) ve Ripple (XRP) olmak üzere kripto para tabanlı ETF başvurularına yönelik daha olumlu bir yaklaşım benimsenmesi ihtimali artıyor.