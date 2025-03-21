ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para madenciliğinin menkul kıymet arzı (security offering) kapsamında değerlendirilmeyeceğini resmen duyurdu. 20 Mart 2025’te yapılan açıklama, özellikle Bitcoin gibi proof-of-work (PoW) tabanlı ağlar için önemli bir hukuki netlik sağlıyor.

PoW Madenciliği Menkul Kıymet Kapsamında Değil

SEC, madencilik faaliyetlerinin Howey Testi kriterlerini karşılamadığını belirtti. Açıklamada, PoW madenciliğinde yatırımcıların üçüncü tarafların yönetimsel çabalarına bağlı olarak kâr elde etme beklentisinin olmadığı vurgulandı.

SEC sözcüsü, “Madencilik, bireysel çaba ve hesaplama gücü gerektiren bir süreçtir. Ortak bir girişime dayalı bir yatırım olmadığı için federal yasalar kapsamında menkul kıymet arzı olarak değerlendirilmez” dedi.

Madencilik havuzlarıyla ilgili de açıklama yapan SEC, burada madencilerin katkılarına bağlı olarak ödüller aldığını ve bu durumun bir menkul kıymet işlemi sayılmadığını belirtti. Bu açıklama, özellikle büyük ölçekli madencilik çiftlikleri için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Sektörden Olumlu Tepkiler

Kripto para dünyasında SEC’nin duyurusu olumlu karşılandı. Bitcoin madencilik şirketi CEO’su John Michaels, “Bu açıklama, madencilik faaliyetlerinin meşruiyetini pekiştiriyor ve sektöre duyulan güveni artırıyor” dedi.

Piyasalar da SEC’nin kararına pozitif tepki verdi. Açıklamanın ardından halka açık madencilik şirketlerinin hisselerinde hafif bir yükseliş görüldü.

Öte yandan, SEC’nin staking hizmetleri ve belirli ICO’lar gibi diğer kripto faaliyetlerini hâlâ menkul kıymet olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Bu nedenle şirketlerin faaliyetlerini yasal uzmanlarla değerlendirmeye devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Bu karar, madencilik sektörü için önemli bir hukuki engeli ortadan kaldırarak yatırımcı güvenini artırabilir. Kripto paralara yönelik düzenlemeler konusunda belirsizlikler devam etse de SEC’nin son açıklaması, sektör adına olumlu bir adım olarak görülüyor.