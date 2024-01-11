ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Üyesi Hester Peirce, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hester Peirce, açıklamalarında kendi kurumu olan SEC’i hedef aldı. Kripto para topluluğunda “Kripto Anne” olarak bilinen Hester Peirce, SEC’in 10 yıl boyunca reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine sonunda onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada sözlerini sakınmadı.

Bugün gereksiz ama önemli bir serüvenin sonuna geldik.

SEC yetkilisi Hester Peirce, Grayscale, SEC’e açtığı davayı kazanmasaydı, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını muhtemelen 10 yıldan uzun bir süre daha reddetmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Son on yılda rutin olarak dosyalanan ve onaylanan diğer birçok ETF başvurusuna kıyasla Bitcoin ile ilgili ETF başvurularına yönelik takınılan tavır arasındaki farkı görmek için deneyimli bir menkul kıymetler avukatı olmanıza gerek yok.

Hester Peirce SEC’i Kınadı

Kripto para destekçisi politikacı Hester Peirce, ayrıca SEC’in sektördeki bir dizi yeni ürün ve hizmete önyargıyla belirtti. Elbette bu yorumlar Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un dikkatini çekti. Brian Armstrong, Hester Peirce, SEC’in yeni ürün ve hizmetlere karşı önyargıyla yaklaştığına dair sözlerini vurguladı.

“[W]e have alienated a generation of product innovators within our space. Our unreasonable approach to these applications has signaled that regulatory prejudice against new products and services can lead us to sidestep the law and unreasonably delay product launches. The industry… — Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) January 11, 2024

Ancak Hester Peirce bununla da yetinmedi ve SEC’in Bitcoin ETF’lerini, emtia odaklı ETF’lere kıyasla daha fazla incelemeye ve daha yüksek standartlara tabi tuttuğunu belirtti. Peirce, bu tutarsız muamelenin SEC’in itibarına zarar verdiğini söyledi.

Hester Peirce, SEC’in Bitcoin ETF’lerini yıllar içerisinde defalarca analiz etmek ve reddetmek için işleri saptırdığını, süreci uzattığını ve yapay bir kargaşa yarattığını sözlerine ekledi.

Bugünkü karar, spot Bitcoin ürünlerine yönelik şimdiye kadarki farklı muamelelerin yarattığı birçok çok zararı ortadan kaldırmıyor.

Sonuç olarak Hester Peirce spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasını değil, ABD’li yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerini alıp satarak Bitcoin konusundaki düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü kutlayacağını belirtti. Hester Piearce son olarak spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının, diğer kripto para ETF’lerinin olası onayı konusunda olumlu bir emsal karar teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

SEC Commissioner @HesterPeirce does not mince words. You are 100% correct and you are one of the reasons why many of us, including me, never gave up on the #Bitcoin #ETF effort. "Today’s order does not undo the many harms created by the disparate treatment of spot bitcoin… https://t.co/yBGVn7noiJ — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) January 10, 2024

Komisyon Üyesi Crenshaw, Peirce’a Katılmıyor

Hester Peirce’ın SEC’deki meslektaşı Komisyon Üyesi Caroline Crenshaw ise tam tersi görüşte. Crenshaw, kripto para karşıtı diğer politikacı ve bankacıların görüşlerini tekrarlayarak SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmasından büyük bir endişe duyduğunu ifade etti.

Bu ürünlerin piyasaları istila edeceğinden ve birikimlerini spot Bitcoin piyasalarında yaygın görünen dolandırıcılık ve manipülasyona kaptırmayı göze alamayan ABD’li hane halklarının emeklilik hesaplarına gireceğinden ve ETP’leri etkileyeceğinden endişe ediyorum.

SEC’e 2013 yılında katılan eski menkul kıymetler avukatı Caroline Crenshaw, kripto para düzenlemeleri ve yatırımcı korumasının eksikliği konularındaki endişelerini de dile getirdi.

Ancak ironik bir şekilde, spot Bitcoin ETF başvuruları resmi olarak onaylanmadan bir gün önce Twitter hesabı hack’lenen SEC, yatırımcıları koruma konusunda başarısız oldu.