ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Üyesi Hester Peirce, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hester Peirce, açıklamalarında kendi kurumu olan SEC’i hedef aldı. Kripto para topluluğunda “Kripto Anne” olarak bilinen Hester Peirce, SEC’in 10 yıl boyunca reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine sonunda onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada sözlerini sakınmadı.

SEC yetkilisi Hester Peirce, Grayscale, SEC’e açtığı davayı kazanmasaydı, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını muhtemelen 10 yıldan uzun bir süre daha reddetmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kripto para destekçisi politikacı Hester Peirce, ayrıca SEC’in sektördeki bir dizi yeni ürün ve hizmete önyargıyla belirtti. Elbette bu yorumlar Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un dikkatini çekti. Brian Armstrong, Hester Peirce, SEC’in yeni ürün ve hizmetlere karşı önyargıyla yaklaştığına dair sözlerini vurguladı.

“[W]e have alienated a generation of product innovators within our space. Our unreasonable approach to these applications has signaled that regulatory prejudice against new products and services can lead us to sidestep the law and unreasonably delay product launches. The industry…

Ancak Hester Peirce bununla da yetinmedi ve SEC’in Bitcoin ETF’lerini, emtia odaklı ETF’lere kıyasla daha fazla incelemeye ve daha yüksek standartlara tabi tuttuğunu belirtti. Peirce, bu tutarsız muamelenin SEC’in itibarına zarar verdiğini söyledi.

Hester Peirce, SEC’in Bitcoin ETF’lerini yıllar içerisinde defalarca analiz etmek ve reddetmek için işleri saptırdığını, süreci uzattığını ve yapay bir kargaşa yarattığını sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Hester Peirce spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasını değil, ABD’li yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerini alıp satarak Bitcoin konusundaki düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü kutlayacağını belirtti. Hester Piearce son olarak spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının, diğer kripto para ETF’lerinin olası onayı konusunda olumlu bir emsal karar teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

SEC Commissioner @HesterPeirce does not mince words. You are 100% correct and you are one of the reasons why many of us, including me, never gave up on the #Bitcoin #ETF effort.

"Today’s order does not undo the many harms created by the disparate treatment of spot bitcoin… https://t.co/yBGVn7noiJ

