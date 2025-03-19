Ripple ile yürütülen anlaşma görüşmeleri devam ederken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak onu menkul kıymet yerine emtia olarak sınıflandırmayı değerlendiriyor.

Fox Business kıdemli muhabiri Charles Gasparino’nun aktardığı bilgilere göre, SEC yetkilileri, XRP’nin kullanım alanlarını ve piyasa hareketlerini inceliyor. İnceleme sonucunda XRP’nin menkul kıymet yerine Ethereum (ETH) gibi bir emtia olup olmadığına karar verilmesi amaçlanıyor.

ETH örneğinin kritik bir faktör olduğunu vurgulayan muhabir, SEC’in ETH’nin zaman içinde bir emtiaya dönüşmesini ve bu sayede düzenleyici baskıdan kurtulmasını dikkate aldığını ifade etti. SEC’in şu anda XRP için de benzer bir dönüşüm olup olmadığını araştırdığı iddia ediliyor.

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Gasparino yaptığı açıklamada, “SEC, ETH’nin saf bir emtia olarak işlem gördüğüne inanıyor. Şimdi XRP için de aynı argümanı öne sürüp süremeyeceklerini değerlendiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar, Ripple ve SEC arasındaki daha geniş kapsamlı uzlaşma görüşmelerinin bir parçası olarak gündeme geldi. Daha önce SEC, Ripple’a karşı açtığı davada kısmi bir zafer kazanmış, şirkete 125 milyon dolar ceza kesmiş ve XRP’nin kurumsal satışlarını kısıtlayan bir tedbir kararı aldırmıştı.

Ancak konuya yakın kaynaklara göre, Ripple’ın hukuk ekibi, SEC’in yeni liderliğinin kripto şirketlerine yönelik yaptırım politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini öne sürerek, daha hafif cezalar için baskı yapıyor. Avukatlar, yeni düzenleyici yaklaşımın önceki cezaları gözden geçirmeyi gerektirdiğini savunuyor. Bu durumun da dava sürecinin uzamasının ana sebeplerinden biri olduğu belirtiliyor.

XRP’nin Geleceği İçin Yeni Bir Öneri

Öte yandan, Maximilian Staudinger tarafından ortaya atılan bir öneri, XRP tartışmalarına farklı bir boyut kattı. Staudinger, SEC’in yeni kurulan kripto para görev gücüne sunduğu planda, XRP’nin stratejik bir finansal varlık olarak değerlendirilmesini önerdi.

Bu plana göre, XRP’nin ABD finansal sistemine entegre edilmesi, 1.5 trilyon dolar likidite sağlayabilir ve yıllık 7.5 milyar dolar işlem maliyetinden tasarruf edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca XRP’nin devlet işlemlerinde, banka rezervlerinde ve hatta ulusal Bitcoin rezervinin bir parçası olarak kullanılması öneriliyor.