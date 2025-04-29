ProShares, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) aldığı onayın ardından, XRP bağlantılı üç yeni borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni ürünler arasında XRP fiyatlarına iki kat kaldıraçlı yatırım imkanı sunan Ultra XRP ETF, XRP’nin değer kaybından kazanç sağlamayı hedefleyen Short XRP ETF ve XRP’nin günlük getirisinin ters yönünde iki kat hareket eden Ultra Short XRP ETF bulunuyor. Bu ürünler, yatırımcılara XRP fiyatlarındaki hem yükselişten hem de düşüşten yararlanma fırsatı sunacak.

XRP Vadeli ETF’ler Geliyor, Spot ETF’ler Beklemede

Üç yeni ETF, 30 Nisan 2025’te işlem görmeye başlayacak. Bu adım, ABD’de XRP tabanlı yatırım ürünleri açısından önemli bir gelişme anlamına geliyor. Ancak spot XRP ETF’leri için henüz bir onay çıkmadı. Öte yandan Grayscale gibi büyük fon yöneticilerinin başvuruları hâlâ SEC incelemesinde ve kritik karar tarihi 22 Mayıs olarak belirlendi.

ProShares’in hamlesi, Teucrium’un bu ayın başında piyasaya sürdüğü ilk XRP vadeli işlem ETF’inin ardından geldi. Teucrium’un 2x kaldıraçlı XRP fonu, ilk gününde 5 milyon doları aşan işlem hacmine ulaşarak şirketin şimdiye kadarki en başarılı ürün lansmanı oldu.

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Düzenleyici Tutum XRP’ye Karşı Yumuşuyor

Uzun zamandır beklenen spot XRP ETF onayı hâlâ gelmedi. Spot ETF’ler, varlık fiyatlarını doğrudan takip ettiği için yatırımcılar tarafından özellikle tercih ediliyor. Ancak regülatörler, spot kripto ETF’lerine karşı her zaman daha temkinli yaklaşmıştı. Yine de son dönemde spot Bitcoin ETF’lerine verilen onaylar, diğer kripto varlıklar için de umutları artırdı.

Şimdilik, ProShares’in vadeli işlemlere dayalı ürünleri yatırımcılara XRP fiyat hareketlerine dolaylı yoldan erişim imkanı sağlıyor. Piyasadaki tepkiler önümüzdeki haftalarda yakından izlenecek. Özellikle de SEC’in Grayscale’in spot XRP başvurusu hakkındaki yaklaşan kararı büyük önem taşıyor.