ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21Shares tarafından yapılan spot XRP ETF başvurusuna ilişkin kararını bir kez daha erteledi.

Uzmanlara göre, bu gecikme XRP yatırımcıları için sürpriz değil. Çünkü bu tür erteleme kararları SEC’in standart uygulamaları arasında yer alıyor. Komisyonun bir ETF başvurusu için nihai karar süresi toplamda 240 güne kadar uzayabiliyor. Bu süre zarfında SEC, kamuoyundan görüş topluyor ve başvuruya ilişkin verileri inceliyor.

SEC DELAYS 21SHARES SPOT XRP ETF — Phoenix » PhoenixNews.io (@PhoenixNewsIO) May 20, 2025

21Shares’in başvurusu ilk olarak 11 Mart’ta yapılmıştı. Son alınan erteleme kararı ise normal takvim içinde bulunuyor. SEC genellikle başvurudan yaklaşık 70 gün sonra bu tür bir gecikme duyurusu yayımlıyor.

SEC, bu yıl Franklin Templeton Investments ve Bitwise’ın XRP ETF başvurularını da benzer şekilde ertelemişti. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde de geçmişte benzer süreçler yaşanmış, nihayetinde onaylar alınmıştı. Komisyon, Solana gibi altcoin ETF’lerine ise henüz yeşil ışık yakmış değil.

Ayrıca SEC, Bitwise’ın spot tabanlı Ethereum ETF’si için staking kararını da bu hafta başında erteledi.

XRP ETF’leri Ne Zaman Onaylanacak?

Bloomberg analistleri, spot XRP ETF’lerinin yıl sonuna kadar onaylanacağını öngörüyor. Ancak sektör katılımcıları, onayın en erken Haziran ayında gelebileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, bu hafta başında düzenlenen XRP vadeli işlemlerinin resmen işleme açılması, token’ın kurumsal kabulünü ve yasal statüsünü güçlendirdi. Bu gelişmeler, XRP ETF onayı ihtimalini artırıyor.

Polymarket’teki yatırımcılara göre, 2025 yılında XRP ETF’sinin onaylanma olasılığı %83 seviyesine ulaşmış durumda.