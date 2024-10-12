ChatGPT, SEC’in XRP ETF başvurularını onaylaması durumunda 2,5 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Elbette ChatGPT’nin bu öngörüsünün altında daha derin dinamikler yatıyor.

Özet:

ChatGPT’ye göre SEC’in XRP ETF’lerine onay vermesiyle XRP fiyatında 3 haneli oranda artış yaşanabilir.

Yapay zeka tabanlı sohbet botu, bu gelişmenin XRP’de “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratabileceğini öngörüyor.

XRP için Potansiyel Senaryolar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılının Ocak ayında Bitcoin ETF’lerini, Temmuz ayında ise Ethereum ETF’lerini onayladı. Bu nedenle SEC’in ETF ürününe yeşil ışık yakacağı bir sonraki kripto para biriminin hangisi olacağı merak ediliyor. Ekim ayı sonunda Bitwise, spot XRP ETF’ini başlatmak için Delaware’de kayıt oluşturdu. Bu gelişmeden birkaç gün sonra Canary Capital SEC’e spot XRP ETF başvurusu yaptı.

Ripple, dört yıldır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı davayla mücadele ediyor. Davada 7 Ağustos 2024 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, Ripple’ı 120 milyon dolar para cezasına çarptırdı. SEC’in başlangıçta 2 milyar dolarlık para cezası talebine karşın mahkemenin 120 milyon dolarlık para cezasına çarptırması, Ripple cephesinde olumlu karşılandı.

ChatGPT, XRP ETF’lerine yeşil ışık yakması halinde XRP fiyatının 1,50 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Yapay zeka botu, bu yükselişin kurumsal yatırımcı artışına ve piyasadaki benimsenmesine da bağlı olduğunu belirtti.

ChatGPT ayrıca, hem XRP ETF’sinin onayı hem de Ripple-SEC davasındaki olası olumlu bir gelişmenin XRP fiyatını 2,50 doların üzerine taşıyabileceğini tahmin ediyor.

“Haberle Sat” Etkisi Yaratabilir

ChatGPT, XRP ETF’leri onaylansa bile varlığın fiyatında düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde de yaşanan “Söylentiyle al, haberle sat” etkisi. XRP yatırımcıları, resmi açıklamaların ardından kâr satışları gerçekleştirebilir.

ChatGPT, XRP ETF’lerinin olası onayının XRP için olumlu bir gelişme olacağını ancak varlığın fiyat performansının piyasa duyarlılığı ve zamanlama gibi faktörlere bağlı olacağını düşünüyor. Yapay zeka botuna göre yatırımcıların yükseliş beklentisiyle XRP’de pozisyon almaları halinde, kâr satışları ve yatırımcı beklentilerinin karşılanmadığı senaryolarda fiyat düşüşleri yaşanabilir.