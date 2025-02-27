ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Tron’un kurucusu Justin Sun, devam eden davalarını uzlaşma görüşmeleri için durdurmak amacıyla federal mahkemeye başvuruda bulundu.

26 Şubat’ta Manhattan’daki federal mahkemeye sunulan belgede, tarafların davayı askıya alarak potansiyel bir çözüm aramak istedikleri belirtildi. Eğer talep kabul edilirse, SEC ve Sun, 60 gün içinde bir durum raporu sunmak zorunda olacak.

SEC Kripto Para Davalarını Askıya Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla SEC’in kripto paralara ilişkin tutumunda da önemli bir değişim yaşandı. SEC bu süreçte kripto para şirketlerine yönelik açtığı birçok davayı askıya aldı veya düşürdü. SEC son birkaç hafta içerisinde Gemini, Coinbase ve OpenSea davalarından vazgeçti.

Son gelişmeler, SEC’in Binance ve Kraken gibi büyük borsalara açtığı davaları da daha ileri bir tarihe erteleyebileceğine dair sinyali veriyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) eski avukatı Elizabeth Davis, kripto piyasasında düzenleyici otorite konusunda SEC’in agresif yaklaşımını eleştirdi ve memecoin’lerin düzenlenmesi için CFTC’nin daha uygun bir kurum olabileceğini belirtti.

Justin Sun’a Açılan Davanın Arka Planı

SEC, 2023 yılının Mart ayında Justin Sun ve şirketleri Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry Inc.’e dava açmıştı.

SEC dava kapsamında Sun’ın Tron (TRX) ve BitTorrent (BTT) gibi token’lerle kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. SEC ayrıca Sun’ı ikincil piyasalardaki token fiyatlarına müdahale etmek için “wash trading” yapmakla suçladı.

Sun ise SEC’in bu konuda yetkisi olmadığını savunarak davanın düşürülmesini talep etti. Token satışlarının büyük ölçüde ABD dışında gerçekleştiğini belirten Sun, SEC’in yargı alanı dışında kaldığını iddia etti. Ancak SEC, Sun’ın sık sık ABD’de seyahat ettiğini ve bu nedenle düzenleyici denetime tabi olduğunu öne sürerek itiraz etti.

Sun’ın Trump ile İlişkisi

Sun, sadece hukuki mücadeleyle değil, aynı zamanda ABD eski başkanı Donald Trump ile olan finansal bağlantılarıyla da gündemde.

Sun, Trump’ın aile şirketi World Liberty Financial’in en büyük yatırımcısı konumunda. 2024 yılının Kasım ayında 30 milyon dolar yatırım yapan Sun, 2025 yılının Ocak ayında ise 45 milyon dolarlık ek yatırım yaparak toplam yatırımını 75 milyon dolara çıkardı.

SEC, Gemini Soruşturmasını Sonlandırdı

SEC, kripto borsası Gemini’ye yönelik soruşturmasını da resmen kapattı. Gemini kurucu ortağı Cameron Winklevoss, SEC’in 26 Şubat’ta aldığı kararın firmaya yönelik suçlamaların düşürüldüğünü gösterdiğini ancak bunun bir beraat anlamına gelmediğini belirtti.

SEC’in Gemini’ye yönelik soruşturması Ocak 2023’te, Gemini’nin Earn programı kapsamında Genesis Global Capital ile iş birliği yaparak kayıt dışı menkul kıymet sattığı iddiasıyla başlamıştı.

Gemini, SEC’in agresif kripto düzenlemelerinin sektöre zarar verdiğini ve inovasyonu engellediğini savundu.

Son haftalarda Coinbase ve OpenSea davalarından vazgeçen SEC, Robinhood Crypto ve Uniswap Labs’e yönelik incelemelerini de geri çekti.

Winklevoss, SEC’in kripto sektörüne açtığı savaşı sona erdirme yönünde bir adım attığını belirterek, bu sürecin regülatörlerin hesap verebilirliği açısından reformlarla desteklenmesi gerektiğini savundu.

CFTC, Memecoin Düzenlemelerinde Yetki Talep Ediyor

ABD’de kripto paraların düzenlenmesine yönelik düzenleyici belirsizlik devam ediyor. Uzmanlar ise memecoin’lerin düzenlenmesi konusunda CFTC’nin daha uygun bir kurum olabileceği belirtiliyor.

Eski CFTC baş avukatı Elizabeth Davis, memecoin projelerinin SEC yerine CFTC tarafından düzenlenmesi gerektiğini çünkü CFTC’nin dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonuna karşı daha etkin bir çerçeveye sahip olduğunu ifade etti.

CFTC’nin yetkisinin genişletilmesi halinde, Trump’ın WLF tokeni ve Arjantin Başkanı Javier Milei ile bağlantılı LIBRA gibi projelerin de CFTC denetimine girebileceği öngörülüyor.

Kısa bir süre önce ABD Adalet Bakanlığı, Milei’nin tanıttığı LIBRA adlı token hakkında bir soruşturma başlattı. Bu, memecoin’lerin gelecekte daha fazla düzenleyici incelemeye tabi tutulabileceği ihtimalini güçlendiriyor.