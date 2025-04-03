ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Gemini, aralarındaki hukuki süreci 60 gün boyunca durdurmak için ortak bir talepte bulundu. Taraflar, bu sürenin sonunda davanın durumuyla ilgili güncel bir rapor sunacak.

Gemini Earn Davasında Uzlaşma İhtimali

İkiz milyarderler Cameron ve Tyler Winklevoss’un sahibi olduğu Gemini, ABD SEC ile Gemini Earn adlı kayıtsız kripto kredi programı nedeniyle yaşanan sivil davayı çözme yolunda ilerliyor.

Gemini Trust ve SEC, mahkemeye sundukları ortak dilekçede, tüm dava süreçlerinin 60 gün boyunca ertelenmesini talep etti. SEC, New York’taki federal yargıca yaptığı açıklamada, bu sürenin taraflara “muhtemel bir çözüm yolu aramaları” için fırsat tanıyacağını belirtti.

Gemini Earn programı, yatırımcılara yüksek faiz oranları sunarak kripto varlıklarını Digital Currency Group’a bağlı Genesis’e ödünç vermelerini sağlıyordu. Ancak Gemini, bu işlemlerden yüzde 4’ü aşan oranlarda komisyon alıyordu.

2022 Kasım ayında Genesis Global, müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurmak zorunda kaldı. Ardından Ocak 2023’te iflas başvurusunda bulundu. Bu süreçte yatırımcıların toplamda 1 milyar dolardan fazla fonu donduruldu.

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SEC ve Gemini, Uzlaşma Seçeneklerini Değerlendiriyor

Tarafların avukatları tarafından imzalanan dilekçede, bu sürecin “mahkemenin ve kamuoyunun yararına” olduğu vurgulandı. Ayrıca davanın çözülmesinin “yargı kaynaklarını koruyacağı” belirtildi. Ancak, uzlaşmanın bir tazminat anlaşması mı yoksa davanın tamamen düşürülmesi mi olacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar, mahkemeden 60 gün süreyle davanın durdurulması yönündeki ortak taleplerini onaylamasını saygıyla rica etmektedir.”

Sürecin ardından SEC ve Gemini, mahkemeye 60 gün içinde güncellenmiş bir durum raporu sunacak.