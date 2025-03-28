ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto sektörüne yönelik sert adımlarıyla eleştirilen uygulamalarını terk ederek, Kraken, ConsenSys ve Cumberland DRW şirketlerine açtığı davaları resmen geri çekti.

Ayrıca dava dosyalarının “prejudice” kaydıyla kapatılması, davaların yeniden açılmayacağı anlamına geliyor ve kararı nihai hale getiriyor.

SEC’in aldığı bu karar, uzun zamandır kripto sektöründe “israf ve siyasi motivasyon” olarak eleştirilen bir kampanyaya son verdi. Özellikle, kurumun dijital varlıklara yönelik daha sert düzenlemeler getiren eski yönetim anlayışından uzaklaştığı bir döneme işaret ediyor.

Dava Dosyaları Tek Tek Kapanıyor

Kraken, ConsenSys ve Cumberland DRW LLC hakkında açılan davaların sonlandırılması, kripto regülasyonlarında Trump yönetimi altında başlayan değişimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Coinbase, Robinhood, Uniswap Labs ve OpenSea hakkında açılan davaların da daha önce benzer şekilde kapatıldığı biliniyor.

SEC, aynı zamanda Crypto.com borsasına yönelik davasını da kapattığını duyurdu.

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SEC’den Açıklama: “Daha Şeffaf Bir Politikaya Yöneliyoruz”

Coinbase’e karşı açılan davanın düşürülmesinin ardından açıklama yapan geçici SEC Başkanı Mark T. Uyeda, bu kararların, kurumun kripto politikasını “daha şeffaf bir şekilde geliştirme” çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Uyeda, ayrıca bu davaların düşürülmesinin, diğer devam eden dosyalar için bağlayıcı bir karar anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Kraken: “Yatırım ve Yenilik Üzerindeki Belirsizlik Kaldırıldı”

Kraken, SEC ile yaşadığı hukuki sürecin sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kararın sektördeki yenilik ve yatırımları engelleyen belirsizliğin ortadan kalkmasını sağladığını belirtti. Kraken yetkilileri, bu gelişmeyle birlikte şirketin halka açılma ihtimalinin de masada olduğunu vurguladı. Eğer gerçekleşirse Kraken, Coinbase’den sonra halka arz edilen ikinci büyük kripto şirketi olabilir.