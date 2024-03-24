SEC’in Spot Ethereum ETF’lerini reddetmesi, ETH fiyatı üzerinde beklenildiği kadar büyük bir olumsuz etki yaratmayabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 yıldır ertelediği veya reddettiği spot Bitcoin ETF’lerini 10 Ocak 2024 tarihinde nihayet onayladı.

Spot Bitcoin ETF’leri geleneksel yatırımcılardan büyük bir talep gördü ve doğal olarak bu durum Bitcoin fiyatına da yansıdı. Kripto para topluluğu, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onaylaması nedeniyle spot Ethereum ETF’lerinin de onaylanacağını düşünüyor.

Ethereum ETF’leri

Kripto para sektöründe veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasını arzuluyor. Bunlar arasında en önemli iki şirket, halihazırda spot Ethereum başvurusunda bulunan BlackRock ve Fidelity şirketleri.

SEC kısa bir süre önce spot Ethereum ETF başvurularını erteledi. Bu da spot Ethereum ETF’lerinin Mayıs ayında onayalanacağına dair beklentileri ciddi şekilde azalttı.

Önde gelen uzmanlar ve analistler tarafından yapılan analizler, SEC’in Mayıs ayında tüm spot Ethereum ETF’lerini reddetmeye hazırlandığını gösteriyor.

ETH Fiyatını Nasıl Etkiler?

Kripto para topluluğu SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylayıp onaylamayacağını tartışıyor. Biz de bu kapsamda ChatGPT rakibi Perplexity’ye SEC’in spot Ethereum ETF’lerini reddetmesi durumunda ETF fiyatının bu durumdan nasıl etkileneceğini sorduk.

Perplexity, SEC’in kararı ne olursa olsun kısa vadede ETH fiyatı üzerinde büyük bir etki yaratmayacağına inanıyor.

Bu konuda Perplexity haklı olabilir. Zira SEC, son 10 yılda birçok kez spot Bitcoin ETF’lerini erteledi veya reddetti. Sonuçta zaman içerisinde Bitcoin fiyatı SEC’ten gelen olumsuz veya nötr kararlara karşı bağışıklık kazandı. Bununla birlikte Ethereum’un SEC ile Bitcoin kadar uzun bir geçmişi olmadığını da belirtelim.