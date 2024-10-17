Ripple CTO’su David Schwartz Ripple-SEC davasındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple davasındaki temyiz başvurusu için 16 Ekim Çarşamba gününe kadar C formunu dosyalaması gerekiyordu. Ancak SEC 17 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 14:24 itibariyle bu konuda herhangi bir dosyalama yapmadı. Bu durum SEC’in temyiz başvurusunun iptal edildiğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Birçok XRP yatırımcısı sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Ripple CTO’su David Schwartz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda SEC’in sürece hakim olduğunu ancak temyiz için son başvuru tarihini bilerek kaçırmalarının imkansız olmadığını söyledi. Schwartz bu durumun oldukça tuhaf olduğunu belirtti.

I would think so. It's not impossible that they deliberately blew a filing deadline to end their appeal, but that does seem like a really bizarre move. — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) October 17, 2024

Schwartz, SEC’in temyiz başvurusu için C formunu 16 Ekim’de teslim etmesi gerektiğini doğruladı ancak prosedürler konusunda uzman olmadığını da ekledi. Bazı X kullanıcılarının SEC’in C formunu kasıtlı bir şekilde dosyalamadığını belirtti.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett ise SEC’in temyiz başvurusuna ilişkin C formunu dosyalamak için 18 Ekim Cuma gününe kadar süreye sahip olduğunu iddia etti. Terrett, SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusu yapmasına rağmen bu başvurunun 4 Ekim tarihine kadar işleme alınmadığını hatırlattı.

🚨NEW: According to this document filed in the Second Circuit, the @SECGov’s notice of appeal was filed the 2nd but not docketed until the 4th. So, it seems the real deadline is actually Friday, October 18th at 11:59PM. 🫡H/T to a follower for sending me this. pic.twitter.com/H7TWIgGBl6 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 17, 2024

Eski SEC yöneticisi Marc Fagel ise SEC’in bu konuda hata yaparak C formunu dosyalamamış olabileceğini söyledi ve mahkemenin son tarihi esnetebileceğini iddia etti. Fagel şunları kaydetti:

“Eğer SEC gerçekten bir hata yaptıysa, bu iç tartışmaların nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olur.”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davanın geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek. SEC’in iddia edildiği şekilde son teslim tarihini kaçırmış olması halinde Ripple-SEC davası sonsuza kadar kapanabilir.