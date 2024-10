Ripple CTO’su David Schwartz Ripple-SEC davasındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple davasındaki temyiz başvurusu için 16 Ekim Çarşamba gününe kadar C formunu dosyalaması gerekiyordu. Ancak SEC 17 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 14:24 itibariyle bu konuda herhangi bir dosyalama yapmadı. Bu durum SEC’in temyiz başvurusunun iptal edildiğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Birçok XRP yatırımcısı sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Ripple CTO’su David Schwartz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda SEC’in sürece hakim olduğunu ancak temyiz için son başvuru tarihini bilerek kaçırmalarının imkansız olmadığını söyledi. Schwartz bu durumun oldukça tuhaf olduğunu belirtti.

I would think so. It's not impossible that they deliberately blew a filing deadline to end their appeal, but that does seem like a really bizarre move.

Schwartz, SEC’in temyiz başvurusu için C formunu 16 Ekim’de teslim etmesi gerektiğini doğruladı ancak prosedürler konusunda uzman olmadığını da ekledi. Bazı X kullanıcılarının SEC’in C formunu kasıtlı bir şekilde dosyalamadığını belirtti.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett ise SEC’in temyiz başvurusuna ilişkin C formunu dosyalamak için 18 Ekim Cuma gününe kadar süreye sahip olduğunu iddia etti. Terrett, SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusu yapmasına rağmen bu başvurunun 4 Ekim tarihine kadar işleme alınmadığını hatırlattı.

🚨NEW: According to this document filed in the Second Circuit, the @SECGov’s notice of appeal was filed the 2nd but not docketed until the 4th.

So, it seems the real deadline is actually Friday, October 18th at 11:59PM.

🫡H/T to a follower for sending me this. pic.twitter.com/H7TWIgGBl6

