Kripto para piyasalarında 2024’ün ana temalarından birini spot borsa yatırım fonları (ETF) oluşturuyor. ABD’de ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerin onaylanmasıyla kripto ürünleri için yeni bir dönem başlamış oldu.

Geçtiğimiz ay spot Ethereum ETF’ler de işleme açıldı ve sıra diğer altcoin’lere geldi. Kripto ürünleriyle bilinen varlık yönetim şirketleri, spot Solana ETF için başvuru yaptı. Ancak yatırımcılar Solana ETF’leri bir süre daha bekleyecek gibi duruyor.

SEC’ten Solana ETF’lere İzin Çıkmadı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cboe’nin VanEck ve 21Shares adına spot Solana ETF’ler için yaptığı 19b-4 başvurularını reddetti.

19b-4 formları ETF başvurularının ikinci aşamasını temsil ediyordu. İlk aşamada S-1 formları kabul edilmişti. Cboe, SEC’e 19b-4 formlarını 9 Temmuz’da sunmuştu.

SEC formları kabul etseydi, Solana ETF’ler konusunda karar verilmesi için geri sayım başlayacaktı. Ancak varlık yönetim şirketleri, formlarda gerekli düzenlemeleri yaparak yeniden başvuru yapabilir.

ABD Seçimlerinin Etkisi

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, daha önce Solana ETF’lerin ancak Donald Trump’ın seçilmesi halinde onaylanacağını söyledi.

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Kripto dostu tutumunu seçim kampanyasının bir parçası haline getiren Trump, sektörün etrafında toplandığı isim oldu. Mevcut Demokratik Parti iktidarında SEC gibi birçok federal kurum, piyasa katılımcıları tarafından kripto sektörünü engelleme amacı taşıdığı düşünülen yaptırımlara imza attı. Dolayısıyla sektördeki çoğu katılımcı Demokratların karşısında yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Bitcoin konferansına konuşmacı olarak katılan Trump, seçilmesi halinde Bitcoin’in ABD’nin stratejik rezerv varlığı olarak kabul edileceğini söyledi. Cumhuriyetçi aday, ABD’nin el koyduğu 200 bin kadar BTC’yi de satmayacağının sözünü verdi. Ancak ABD hükümeti, konuşmadan kısa süre sonra Silk Road’dan ele geçirdiği Bitcoin’leri sattı.

Solana ETF’ler, Balchunas’a göre 19b-4 formları onaylansaydı ve Trump seçimi kazansaydı, en geç Mart 2025’e kadar işleme açılacaktı. Komisyonun ret kararı, Trump’ın kazanacağı senaryoda dahi işleri uzatmış olabilir.