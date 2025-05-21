ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitwise, 21Shares, VanEck ve Canary’nin Solana ETF başvurularını erteledi.

Kurum, yatırımcı koruması ve dolandırıcılık riskleri gerekçesiyle daha fazla inceleme yapılacağını duyurdu.

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto piyasasının merakla beklediği dört farklı Solana ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Bitwise, 21Shares, VanEck ve Canary tarafından yapılan başvurular, SEC’in 19 Mayıs tarihli açıklamasına göre inceleme sürecine alındı.

Kurum, söz konusu başvurularla ilgili resmi soruşturma başlattığını ve süreci kamuoyunun görüşlerine açtığını bildirdi. SEC, bu sürecin bir ret ya da onay anlamına gelmediğini vurgulayarak, incelemenin özellikle dolandırıcılık ve yatırımcı korumasına yönelik maddeler kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

Belirsiz Bir Gelecek

Erteleme kararının ardından dikkatler özellikle Bitwise’ın spot Solana ETF başvurusuna çevrildi. Cboe BZX Borsası üzerinden Ocak ayında yapılan bu başvuru, doğrudan SOL token’ı barındıracak şekilde tasarlanmıştı. Benzer şekilde, daha önce spot Bitcoin ve Ethereum ETF ürünleriyle öne çıkan 21Shares de Solana için kendi ETF teklifini sunmuştu.

Ancak SEC, şu ana dek ABD’de hiçbir altcoin ETF’sine onay vermedi. Kurum, Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara yönelik daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu durum, kripto tabanlı yatırım ürünlerinin geleceği konusunda belirsizliği artırıyor.

SEC, değerlendirmesini Borsa Yasası’nın 6(b)(5) maddesi kapsamında sürdürüyor. Bu madde, borsada işlem görecek ürünlerin yatırımcıyı koruyacak ve piyasa manipülasyonunu önleyecek şekilde tasarlanmasını şart koşuyor.

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Gecikme kararı, aynı zamanda Dogecoin ve XRP gibi diğer kripto para ETF’lerinin de inceleme sürecinde olduğu daha geniş bir düzenleyici darboğazın parçası. Bloomberg analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas ise 2025 yılı sonuna kadar Solana ve Litecoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendiriyor. Analistlere göre bu iyimser beklentinin arkasında, altcoin’lerin emtia olarak sınıflandırılması ve kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü talep bulunuyor.

Ancak SEC’in kamuoyu görüşüne başvurması, karar sürecini daha da uzatabilir. Bu da yatırımcıların bir süre daha belirsizlikle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.