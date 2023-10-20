ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ın üst düzey yöneticilerine yönelttiği menkul kıymet yasalarının ihlali suçlamalarını düşürdü.

SEC dün tarihi bir karara imza atarak Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen hakkındaki suçlamalardan akladı. Bu gelişme, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden SEC-Ripple davasında Ripple lehine yeni bir zafer anlamına geliyor.

Ripple, SEC Davasında Yeni Bir Zafer Kazandı

SEC, 2020 yılının Aralık ayında açtığı davada, Ripple’ı, XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlamıştı. Ancak davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in 2023 yılının Temmuz ayında XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle Ripple tarihi bir zafer kazandı.

SEC bu kararı Eylül ayında temyize götürdü. Mahkeme ise Ekim ayı başında SEC’in temyiz talebini reddetti. Dolayısıyla Ripple davada elini ciddi şekilde güçlendirdi. Bununla birlikte kısa bir süre önce davada Ripple’ın 3. tarihi zaferini kazanmasıyla sonuçlanan önemli bir gelişme daha yaşandı.

SEC, Ripple yöneticilerine yönelttiği suçlamaları kendi isteğiyle düşürdü. Dolayısıyla bu, SEC’in bir daha benzer suçlamalarda bulunamayacağı anlamına geliyor. Mahkeme belgelerinde ayrıca SEC’in Ripple’a yönelttiği suçlamalarını sürdürmeye devam edeceğini de belirtiliyor.

SEC’in suçlamaları düşürmesinin ardından Ripple CEO’su Brad Garlinghouse açıklamlarda bulundu. Garlinghouse, davada 3 yıldır devam eden mücadelelerinin ardından rahatladığını ifade etti. Garlinghouse, SEC’i ABD’de yasal düzenlemelere uygun bir iş yürütmek için çabalayan şirketi ve çalışanlarını hedef aldığı için eleştirdi.

Ripple’ın Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen ise bu suçlamaların üzerlerinde yarattığı zarara vurgu yaptı ve mağdur olduklarını ifade etti. Chris Larsen, SEC’i görevi kötüye kullanmakla suçladı.

Ripple’ın Kripto Para Sektöründe Yarattığı Etki

Ripple, SEC karşısında son 4 aylık zaman diliminde 3 tarihi zafer kazandı. Ancak, SEC ile Ripple arasındaki dava henüz sonuçlanmadı. Bununla birlikte ABD’de kripto para düzenlemelerine hala hayata geçirilmedi. Ripple, bu kapsamda ABD’nin kripto para düzenlemelerine kavuşması için ciddi şekilde mücadele veriyor.

Öte yandan Ripple ile SEC arasındaki davanın yalnızca ABD’de değil, küresel çapta bir etki yaratması bekleniyor. SEC’in bu davayı kazanması, piyasadaki birçok projenin menkul kıymet olarak sınıflandırılması ve menkul kıymet yasalarına tabi tutulması bekleniyor. Bu da kripto para piyasasında ciddi bir olumsuz etki yaratabilir.

Bu gelişmenin ardından Ripple (XRP) fiyatı yükselişe geçti ve %8’in üzerinde değer kazanarak 0,528449 dolara kadar yükseldi.