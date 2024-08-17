Eski senatör SEC’in Ripple’a karşı temyize başvurması halinde kazanabileceğini düşünüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs davası, geçtiğimiz günlerde çıkan karar ile sonlandı. Hakim Analisa Torres, SEC’in iddialarının bir kısmını reddederek, Ripple’ın 125 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti.

Şimdi ise piyasa katılımcıları, taraflardan birinin temyize gitmesi halinde sonucun ne olacağını tartışmaya başladı.

SEC’in Kazanma İhtimali Yüzde 90

Ripple’a verilen para cezası, SEC’in talep ettiği 2 milyar doların yanında epey düşük kalıyor. Bu nedenle komisyonun temyiz mahkemesine başvuracağı yönünde bir beklenti mevcut.

ABD’li eski senatör Dennis Kelleher’a göre, SEC yüzde 90 ihtimalle bu başvurudan olumlu sonuç alacak.

SEC’in temyizi kazanma şansı yüzde 90. Ripple hakimi, menkul kıymet yasalarının acemi değil ileri düzey yatırımcıları koruduğunu söylediğinde 90 yıllık yasayı alt üst etti.

Kelleher, hakimin menkul kıymet yasalarının ihlali olduğunu reddettiği bir iddiadan bahsediyor. SEC, Ripple’ın üçüncü taraflara programlanmış bir şekilde XRP satmasının menkul kıymet işlemi olduğunu öne sürüyordu.

Mahkeme, yalnızca akredite yatırımcılara yapılan bu türden satışların menkul kıymet işlemi olduğuna hükmetti.

Ripple Kendinden Emin

Blockchain şirketinin hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, yalnızca bir gün önce temyize gitmenin SEC’e zorluk çıkaracağını söyledi. Alderoty, komisyona tekrar mahkemeye başvurmamalarını tavsiye etti.

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Alderoty, taraflar temyize gidilmeyeceği konusunda anlaşır anlaşmaz Ripple’ın cezayı ödeyeceğini belirtti. Mahkeme kararını zafer olarak niteleyen Ripple yöneticilerinden temyize başvurmaları beklenmiyor.