ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davada temyiz başvurusunu geri çekti. Buna rağmen SEC cephesinden bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Crypto America podcast’inin sunucusu Eleanor Terrett, SEC’nin bu konuda sessiz kalma nedenlerini açıkladı.

SEC Neden Resmi Açıklama Yapmadı?

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Ancak bazı XRP yatırımcıları, bu kararın neden resmi bir açıklama ile duyurulmadığını sorguluyor.

Terrett’e göre SEC, temyiz sürecini geri çekme kararını iç süreçlerinde onaylamak zorunda. Bu onay süreci tamamlandığında, SEC’nin Coinbase davasında olduğu gibi bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Terrett, SEC’in davalar ve yaptırım süreçlerine ilişkin kararları genellikle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantılarda aldığını ifade etti. Bu toplantılar genellikle perşembe günleri yapılsa da bu hafta herhangi bir toplantının planlanmamış olması dikkat çekiyor.

Buna karşın, SEC’nin bir sonraki kapalı toplantısının 27 Mart 2025 Perşembe günü yapılacağı açıklandı. Terrett, bu toplantıda Ripple temyiz sürecinin ele alınacağını ve ardından resmi bir açıklamanın yapılacağını düşünüyor.

Ripple Davası Hâlâ Kapanmadı

SEC’nin temyiz başvurusunu geri çekmesine rağmen, Ripple davası tam anlamıyla kapanmış değil. Bunun nedeni, Ripple’ın da SEC’ye karşı açtığı karşı-temyiz davasını henüz geri çekmemiş olması.

Bu karşı-temyiz, Ripple’ın XRP’nin kurumsal yatırımcılara satışıyla ilgili mahkeme kararına itiraz etmesini kapsıyor. Yargıç Analisa Torres, bu bağlamda Ripple’a 125 milyon dolar para cezası ve kalıcı bir yasak getirmişti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin SEC ile bu ceza ve yasak konusunda pazarlık yaptığını belirtti. Eğer SEC, Ripple’a daha iyi bir anlaşma sunarsa, şirket de karşı-temyiz sürecini geri çekebilir. Bu senaryo gerçekleşirse, dört yılı aşkın süredir devam eden bu dava tamamen kapanabilir.