Ripple-SEC davası, SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulunmasıyla devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim’de Ripple davasında 2023 yılında çıkan kararı temyize götürmek için başvuruda bulundu.

Ripple-SEC davasında başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz 2023 tarihli kararında, Ripple’ın ikincil piyasadaki XRP satışlarının menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Yargıç Analisa Torres XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilebilmesi için SEC’in Howey Testi kriterlerini tam olarak karşılamadığına karar verdi. Ripple’ın savunma avukatı James K. Filan, SEC’in temyiz başvurusunda bulunduğunu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP BREAKING: The @SECGov has filed a Notice of Appeal of Judge Torres’s Ruling. pic.twitter.com/j8bLIZQ5LT

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) October 2, 2024