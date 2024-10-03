Ripple-SEC davası, SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulunmasıyla devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim’de Ripple davasında 2023 yılında çıkan kararı temyize götürmek için başvuruda bulundu.

Ripple-SEC davasında başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz 2023 tarihli kararında, Ripple’ın ikincil piyasadaki XRP satışlarının menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Yargıç Analisa Torres XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilebilmesi için SEC’in Howey Testi kriterlerini tam olarak karşılamadığına karar verdi. Ripple’ın savunma avukatı James K. Filan, SEC’in temyiz başvurusunda bulunduğunu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ripple Geri Adım Atmayacak

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Alderoty, SEC’in temyiz başvurusunda bulunmasının hayal kırıklığı yarattığını ancak asla şaşırtıcı olmadığını söyledi. Alderoty temyiz başvurusunun SEC için utanç verici bir durum olduğunu ve süreci uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto para sektörüne yönelik savaş yürüttüğünü öne süren Alderoty, karşı temyiz başvurusunda bulunmayı planladıklarını ifade etti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da SEC’in temyiz başvurusunu değerlendirdi. Garlinghouse, SEC ve Başkanı Gary Gensler mantık çerçevesinde hareket etseydi bu davadan çoktan vazgeçeceğini söyledi. Ripple CEO’su mücadeleye devam edecekleri belirtti:

Mahkemede ne kadar gerekirse savaşacağız, ancak şunu netleştirelim: XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki statüsü bugün yürürlükte ve bu, bu yanlış yönlendirilmiş ve sinir bozucu temyize rağmen değişmeyecek.

Massachusetts Senatörü adayı John Deaton X hesabı üzerinden SEC’in temyiz hamlesini değerlendirdi:

Normal bir senatör adayı SEC hakkında yorum yapmaz. Ama ben bildiğiniz tipik adaylardan değilim. Ama ben sizin bildiğiniz tipik adaylardan değilim. SEC’deki büyük çaplı yetki aşımı ve suiistimallerle mücadele etmek için yüzlerce gönüllü mesai ve 75 bin doların üzerinde kendi paramı harcadım.

Deaton, SEC’in avukatlarının Ripple davasının başlamasından 4 yıl sonra farklı bir davada XRP’yi menkul kıymet olduğunu öne sürdükleri için özür dilediklerini iddia etti. John Deaton, kripto karşıtı politika güden SEC’in şimdi yeniden ABD’lilerin vergilerini boşa harcayacağını belirtti. Deaton, Gensler’ın tam bir yüz karası olduğunu söyledi.

XRP Düşüşe Geçti

SEC’in temyiz başvurusunda bunmasının ardından XRP fiyatı günlük bazda yaklaşık %12 oranında değer kaybederek 0,53 doların altına geriledi. XRP geride bıraktığımız hafta sonunda 0,66 dolar bandının üzerine kadar yükselmişti.

XRP son 24 saatte yaşanan düşüşle birlikte 3 hafta önceki fiyat seviyelerine geri döndü. XRP, 2018 yılının Ocak ayında kaydettiği 3,40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ise %84 altında işlem görüyor.