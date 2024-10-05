ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim 2024 tarihinde Ripple davasında temyiz başvurusunda bulundu.

SEC’in temyiz başvurusunda bulunup bulunmayacağı davanın sonuçlandığı 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana merak ediliyordu. Birçok kişi, SEC’in başarılı olma şansının çok düşük olduğunu ve bu nedenle de temyiz hakkını kullanmayacağını öngörüyordu.

Ancak SEC birçok kişiyi yanıltarak bu ayın başında Ripple davasındaki mahkeme kararını temyize götürdü. Bu süreçte XRP fiyatı da %15’in üzerinde değer kaybederek 0,5 dolar bandına kadar geriledi.

Avukat Fred Rispoli, SEC’in bu temyiz başvurusunda başarılı olma ihtimali üzerine yorumlarda bulundu. Thinking Crypto adlı podcast programına katılan Rispoli, SEC’in temyiz sürecinde başarılı olup olmayacağı konusunun büyük ölçüde, davayı inceleyecek panelin kimlerden oluşacağına bağlı olacağını vurguladı.

Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz 2023 tarihli kararında XRP’nin kurumsal satışlarını menkul kıymet işlemi olarak kabul ederken borsalarda gerçekleştirilen programatik satışların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Yargıç Analisa Torres 7 Ağustos’da nihai kararını açıkladı ve Ripple’ı bazı menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Bu miktarın SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolardan %90 daha düşük olması nedeniyle karar, Ripple cephesi için bir zafer olarak yorumlandı. Rispoli, bu kritik detaylara dayanarak şunları söyledi:

“Eğer geçmişte hükümet lehine karar verme eğiliminde olan bir hakimler grubu atanırsa, SEC’in kazanma ihtimali ciddi ölçüde artar. Böyle bir durumda, SEC’in başarı şansı %70 ila %80 arasında olabilir.”

SEC’in hangi kararlara itiraz ettiğini açıklamaması, temyiz süreci için belirsizlik yaratıyor. ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin hangi kararlara itiraz edileceği, davanın gidişatını ve XRP’nin gelecekteki seyrini büyük ölçüde belirleyecek.

Ripple-SEC davasında 2 Ekim’de başlayan temyiz sürecinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken Ripple cephesi davadan zaferle çıkacağına inanıyor.