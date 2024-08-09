SEC, mahkemenin Ripple’ın ciddi düzeyde yasa ihlalleri gerçekleştirdiğini kabul ettiğini ve bu nedenle şirkete 125 milyon dolar ceza verdiğini açıkladı. Ancak, SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından belirgin şekilde düşürüldü.

SEC ve Ripple Kararı Temyize Götürecek mi?

Yaklaşık 4 yıldır devam eden dava sonuçlandı. Ancak şimdi de SEC’in davadaki bazı kararlara itiraz edebileceği belirtiliyor. Bunlardan biri de davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in 13 Temmuz 2023 tarihli özet kararı. Torres, bu kararla Ripple’ın ikincil piyasadaki satışlarının kayıt dışı menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

SEC’nin İtiraz Gerekçeleri

Avukat James Murphy (MetaLawMan), SEC’in Ripple kararına itiraz edeceğini öngörüyor. Murphy, “The Wolf of All Streets” podcast’inde yaptığı açıklamada, SEC’in itiraz etme olasılığının iki ana nedene dayandığını belirtti.

İlk olarak mahkemenin disgorgement (haksız kazancın geri alınması) talebini reddetmesi, SEC’in itiraz etmesine yol açabilecek bir etken olarak görülüyor. Yargıç Analisa Torres, SEC’in XRP alıcılarının maddi zarara uğradığını yeterince kanıtlayamadığını belirterek, yaklaşık 876,3 milyon dolarlık disgorgement talebini geri çevirdi. Murphy, bu kararın SEC’in diğer davalarını da etkileyebileceğini ve bu nedenle itiraz edilme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

İkinci olarak, Murphy, Yargıç Torres’in XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarını yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırmayan 14 Tmmuz 2023 tarihli kararına dikkat çekti. Bu kararın SEC’in diğer kripto davalarını da etkileyebileceğini belirten Murphy, bu nedenle SEC’in itiraz ederek benzer sonuçların önüne geçmek isteyebileceğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Binance davasında, yargıçlar Ripple kararını emsal göstererek BNB’nin ikincil piyasa satışlarını menkul kıymet işlemi olarak kabul etmemişlerdi. SEC’in, benzer kararların önüne geçmek için bu konuda bir itirazda bulunması muhtemel.

Ripple’ın İtiraz İhtimali ve Piyasa Etkisi

Öte yandan, Ripple’ın da Yargıç Torres’in kararına itiraz edebileceği öne sürülüyor. CapSign’dan Matt Rosendin, mahkemenin Ripple’ın gelecekteki XRP satışlarına yönelik getirdiği kalıcı tedbirin, Ripple’ın kurumsal müşterileri için önemli bir zorluk teşkil edebileceğini belirtti. Mahkeme, Ripple’ın gelecekte herhangi bir menkul kıymet satışı yapmadan önce SEC’den onay almasını şart koştu. Bu durum, XRP’nin ABD’deki likiditesini etkileyebilir ve Ripple’ın ODL (On-Demand Liquidity) çözümünün benimsenmesini zorlaştırabilir.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve CLO Stuart Alderoty, mahkemenin SEC’in 2 milyar dolarlık aşırı talebini 125 milyon dolara düşürmesini olumlu karşıladı. Ancak, tedbir kararı hakkında herhangi bir yorumda bulunmadılar. Bu da Ripple cephesinin kalıcı tedbir kararı konusunda tam anlamıyla memnun olmadıklarına dair spekülasyonlara yol açtı. Tarafların itirazlarını resmi olarak açıklamaları için 7 Ağustos’tan itibaren 60 gün süreleri bulunuyor. Crypto dünyası, bu süre zarfında davanın nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.

Ripple Cephesinin Görüşleri ve Piyasa Tepkisi

Sonuç olarak Ripple cephesi dava sonucunu kısmi bir zafer olarak değerlendiriyor. Ancak yine de 125 milyon dolarlık ceza, Ripple cephesinin öngördüğü 10 milyon dolarlık cezadan %1150 daha fazla. Buna rağmen, kararın açıklanmasının ardından XRP fiyatı 24 saat içinde %20’den fazla arttı. Güney Kore’de ise XRP’nin işlem hacmi, Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi büyük kripto paraları geride bıraktı.

Ripple-SEC Davası Sonuçlandı mı?

Ripple ve SEC arasındaki yasal mücadelenin sona erip ermediği henüz belirsiz. Hukuk uzmanları SEC’in temyize gidebileceğini tahmin ediyor. Avukat Preston Byrne konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada SEC’in temyize gidebileceğini belirtti.

Bununla birlikte Ripple’ın son yıllarda ABD dışında faaliyetlerini genişletmesi, SEC’in getirebileceği olası yeni kısıtlamaların ABD içindeki operasyonlarına olan etkisini azaltabilir. Ripple ve SEC arasındaki bu dava, kripto dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor ve bundan sonraki gelişmeler büyük merakla bekleniyor.