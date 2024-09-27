Eski SEC avukatı, SEC’in Yargıç Analisa Torres’in 2023 yılının Temmuz ayında verdiği kararı muhtemelen temyize götüreceğini söyledi. Yargıç Torres, bu kararıyla Ripple’ın programatik satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

FOX Business muhabiri Eleanor Terrett 27 Eylül’de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kısa bir süre önce SEC’ten ayrılan bir avukat bana, SEC’in Yargıç Analisa Torres’in 2023 yılının Temmuz ayında Ripple’ın programatik XRP satışlarına ilişkin kararı muhtemelen temyize götüreceğini söyledi ve “SEC’teki herkes kararın yanlış olduğuna, hukuka uygun olmadığına ve temyize götürülmesi gerektiğine yürekten inanıyor.” dedi.

Ripple ile SEC arasında yaklaşık 4 yıldır devam eden davada karar 8 Ağustos 2024 tarihinde çıktı. Mahkeme, Ripple’ı 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet satışı olarak değerlendirilemeyeceğine ancak Ripple’ın bazı menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğine hükmetti.

125 milyon dolarlık ceza, SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık cezadan daha düşük olması nedeniyle Ripple cephesinde büyük bir zafer olarak yorumlandı. Hem Ripple hem de SEC mahkeme kararını 7 Ekim 2024 tarihine kadar temyize götürebilir. Ancak Ripple’ın bu tür bir girişimde bulunması beklenmiyor. Öte yandan bir süredir SEC’in kararı temyize götürebileceğine dair spekülasyonlar medyaya yansıyordu.

Fox Business’tan gazeteci Eleanor Terrett’in eski bir SEC avukatının görüşlerini paylaşması, sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi. Aralarında Massachusetts Senato Adayı John Deaton ve XRP destekçisi avukat Avukat Deaton, İkinci Daire’nin kararı bozmayacağından emin olduğunu ifade etti. Jeremy Hogan ise SEC’in yatırımcı koruma ve sermaye oluşumu görevine odaklanması gerektiğini ve bu konuda dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Ripple-SEC davasında olası temyiz başvurularına dair oluşan belirsizlik nedeniyle XRP fiyatı baskılanmaya devam ediyor. XRP fiyatı bu nedenle iki haftadır 0,58 dolar bandında işlem görüyor. Bununla birlikte birçok analist, XRP’nin yakında bir boğa koşusuna gireceğini ve yeni bir zirveye ulaşacağını öngörüyor. JackTheRippler, Ekim ayının XRP sahipleri için “hayat değiştiren bir ay” olabileceğini iddia etti.

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Popüler analist EAGRAG CRYPTO ise daha iyimser bir tahminde bulunarak XRP’nin önümüzdeki aylarda 13 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Ancak XRP fiyatının 13 dolara yükselebilmesi için piyasa değerinin 670 milyon doları aşması gerekiyor. Bu nedenle 13 dolarlık fiyat tahminin kısa vadede gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.