SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulunmasıyla SEC-Ripple davası yeniden başladı.

XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, SEC ile Ripple arasındaki davada temyiz sürecindeki önemli tarihleri paylaştı.

For the #XRPHolders, here is the SEC v. Ripple appellate timeline: 1. SEC brief likely due 12/2/24. SEC likely to seek permissible 30 day extension, so will be due shortly after 1/1/25. 2. Ripple will cross appeal. It's opening brief will be due around the same time. 3. The… — Fred Rispoli (@freddyriz) October 2, 2024

Fred Rispoli’ye göre SEC temyiz başvurusu için ilk belgeleri teslim etmesi 2 Aralık 2024 tarihini bulacak. Ancak SEC’in bu süreyi 30 gün uzatmak için başvuruda bulunması bekleniyor. Dolayısıyla bu süreç 1 Ocak 2025 sonrasına sarkabilir.

Ripple kısa bir süre önce karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı. Ripple’ın da bu başvuru için belgeleri aynı zaman diliminde sunacağı öngörülüyor.

Fred Rispoli tarafların temyiz için itiraz belgelerini 2 Şubat 2025 tarhinde sunacağını öngörüyor. Ancak Ripple’ın uzatma talep etmesi halinde bu tarih 2 Mart 2025‘e kadar uzayabilir. Avukat, cevap belgelerinin ise 2025 yılının Mart ayı sonlarında teslim edileceğini öngörüyor.

Fred Rispoli bu kapsamda sözlü duruşmanın 2025 yılının Eylül ile Ekim ayları arasında başlayacak şekilde planlacağını tahmin ediyor.

Rispoli bu doğrultuda davada en erken kararın 2026 yılının Ocak ayında açıklanacağını, bu kararın 2026 yılının Mart veya Nisan ayına ertelenmesinin daha olası göründüğünü söyledi.

SEC’in temyiz başvurusunda bulunmasıyla birlikte XRP fiyatı son 24 saatte %14,15 oranında değer kaybederek 0,5150 dolar seviyesine geriledi. XRP fiyatı geride bıraktığımız hafta sonunda 0,66 doların üzerine kadar yükselmişti.

Ripple-SEC davasında çıkacak karar yalnızca Ripple için değil aynı zamanda kripto para piyasasının geleceği için de büyük bir önem sahip. Zira SEC’in XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırma çabaları mahkeme tarafından kabul görürse bu karar, diğer kripto paralar için de emsal teşkil edebilir.

Mahkeme Temyiz Başvurusunu Reddebilir mi?

13 Temmuz 2023 tarihinde Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bu kararla birlikte XRP’nin menkul kıymet olmadığı ABD yargısında resmen kabul edilmiş oldu.

18 Ağustos 2023 tarihinde SEC, mahkemenin bu kararını temyize götürmek için başvuruda bulundu. Mahkeme, başvurudan 46 gün sonra, 3 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararla bu temyiz talebini reddetti.

Mahkemenin SEC’in temyiz başvurusunu bir kez daha reddetmesi halinde davada 7 Ağustos 2024 tarihli nihai karar geçerli olacak ve dava kapanmış olacak. Bununla birlikte Fred Rispoli’nin davanın 2026 yılının Mart ile Nisan ayları arasına kadar devam edebileceğine dair öngörüsünün de gözardı edilmemesi gerekiyor.