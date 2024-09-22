ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple davasında çıkan kararı temyize götürmek için son ana kadar bekleyebilir. Avukatlar, SEC’in kararı temyize götüreceğini aksi takdirde düzenleyici kurumun itibarının zedelenebileceğini düşünüyor.

SEC’in temyiz başvurusunda bulunabilmesi için önünde iki haftalık sınırlı bir süre kaldı. Avukat Fred Rispoli, SEC’in şu an için kararsız olduğunu ancak son başvuru tarihinden hemen önce bir açıklama ya da başvuru yapabileceğini öngörüyor.

Ripple Kararı Temyize Götürecek mi?

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve şirketin Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty ise temyiz planları olmadığını açıkladılar. Ripple ayrıca temyiz süreci tamamlanana kadar 125 milyon dolarlık para cezasının ödenmemesi için mahkemeden erteleme kararı aldı.

SEC’in Diğer Davaları ve Binance

SEC’in Binance davasında ise Yargıç Torres’in XRP’nin programatik satışları hakkındaki kararına itiraz etmemesi bekleniyor. Söz konusu davada Yargıç Analisa Torres, ikincil piyasalardaki satışlar konusunda kesin bir karar vermese de, programatik alıcıların ikincil piyasalarda işlem yapanlara benzer olduğunu vurguladı.

Elon Musk ve SEC Gerginliği

Rispoli, Elon Musk’ı, SEC ile yüzleşmek için bir fırsatı kaçırmakla eleştirdi. Musk’ın, X platformunda XRP ile kripto para ödemelerini etkinleştirerek SEC’ye karşı durma şansı olduğunu söyleyen Rispoli, Musk’ın bu konuda temkinli davrandığını ve bu tutumun ona özgü olmadığını belirtti. SEC, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasına yönelik yürütülen soruşturmada ifade vermeye gelmemesi nedeniyle Musk’a yaptırım uygulatmanın peşinde.

Önümüzdeki iki haftalık süreçte yaşanacak gelişmeler, SEC’nin itibarını ve Ripple’ın geleceğini şekillendirebilir.