SEC’in Ethereum Vakfı soruşturmasının, ETH’yi menkul kıymet olarak sınıflandırmak için gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum Vakfı hakkında geniş çaplı bir inceleme başlattı. SEC, vakıf ile birlikte çalışmış şirketlere resmi yazı göndererek, oluşum hakkında bilgi toplamaya başladı.

Konuyla ilgili anonim kaynaklar, bunun Ether’i (ETH) menkul kıymet olarak sınıflandırma çabası olduğunu düşünüyor.

Ether Menkul Kıymet Sayılırsa Ne Olacak?

SEC, geçmişte XRP dahil birçok kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia etti. Komisyon, Bitcoin ve Ether ile ilgili bu tür kesin bir iddiadan şimdiye kadar uzak oldu.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasının ardından, Ethereum ETF’ler için de başvurular gelmeye başladı. Bu durum, SEC’in ETH’ye bakış açısını değiştirmiş gibi gözüküyor.

ETH’nin menkul kıymet olarak kabul edilmesi, ABD’de katı menkul kıymet yasalarına tâbi tutulması anlamına geliyor. ETH ile iş yapan şirketler, böyle bir sınıflandırmanın gerçekleşmesi halinde hisse senetleri ve tahvillerle iş yapan şirketler ile aynı süreçlerden geçecekler.

Blockchain’in merkeziyetsiz ve küresel yapısı nedeniyle böyle bir çıkarımda bulunmak epey zor. Ancak gerçekleşmesi durumunda, çok sayıda borsa ETH’yi listelemeden kaldırmak zorunda kalabilir.

SEC’in Ethereum ETF başvurularını reddetmek için böyle bir soruşturma başlattığını iddia edenler de var. Komisyon, mevcut başvuruların karar tarihini ertelemeye devam ediyor.

ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile SEC ile aynı görüşü paylaşmıyor. Geçtiğimiz günlerde ifade veren CFTC Başkanı Rostin Behnam, “Hem Bitcoin hem de Ether birer emtia,” açıklamasında bulundu.

SEC soruşturmasına kripto para sektöründen de tepki geldi. Coinbase’in hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Paul Grewal, “SEC’in ETH ETP başvurularını reddetmek için geçerli hiçbir sebebi yok. Umarım bir sebep uydurmazlar,” diye belirtti.