ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PayPal’ın kendi stablecoin’i PayPal USD (PYUSD) ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı kapattı. Şirketin 31 Mart 2025 tarihli çeyrek dönem raporunda yer alan bilgilere göre, SEC, herhangi bir yaptırım kararı almadan incelemeyi sonlandırdı.

PayPal, PYUSD’yi Ağustos 2023’te piyasaya sürerek kendi stablecoin’ini çıkaran ilk büyük ABD merkezli fintech firması olmuştu. ABD dolarına bire bir endeksli olan dijital varlık, Paxos Trust Company ile iş birliğiyle geliştirildi ve PayPal ile Venmo gibi platformlarda dijital ödeme ve e-ticaret işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

SEC, Paxos iş birliğiyle piyasaya sürülen PYUSD’yi inceleme altına almış; PayPal ise düzenleyicilerle iş birliği yaparak talep edilen belgeleri sunmuştu. Şirketin 2025 ilk çeyrek raporuna göre, SEC’nin icra birimi incelemeyi tamamladı ve yaptırım tavsiyesi sunmayacağını bildirdi.

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Kripto Ürün Genişliyor

Rapora göre PayPal, 31 Mart itibarıyla önemli ölçüde kripto yatırımı bulunduruyor. Şirket, 2025’in başında kripto varlık muhasebesinde adil değer ölçüm modeli doğrultusunda yeni standartlara geçti.

Platform kullanıcıları hâlihazırda Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraları alıp satabiliyor. Ancak PYUSD, PayPal’ın blockchain altyapısına geçişinde kritik rol oynuyor. Her bir PYUSD, dolar mevduatları ve kısa vadeli Hazine tahvilleriyle destekleniyor. Paxos, bu varlıklarla ilgili aylık raporlar yayımlıyor.

PayPal, PYUSD’nin eşler arası ödemeler ve satıcı tahsilat işlemlerinde kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şirketin blockchain ve dijital varlık yöneticisi Jose Fernandez da Ponte, stablecoin’leri “yeni nesil ödeme altyapısı” olarak tanımlarken, CEO Alex Chriss de PYUSD’nin farklı ürünlerle entegre edilerek işlem hızının artırılacağını ve maliyetlerin düşeceğini belirtti.

Coinbase’ten PYUSD İşlemlerine Ücret Muafiyeti

ABD merkezli kripto borsası Coinbase, PayPal ile yaptığı anlaşma kapsamında PYUSD işlemlerinde işlem ücreti almayacağını duyurdu. Bu adımın, stablecoin’in küresel ödeme sistemlerindeki kullanımını artırması bekleniyor.

Öte yandan PayPal, 2025’in ilk çeyreğinde 7,79 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre hafif artış gösterdi. Şirketin seyreltilmiş hisse başına net kârı ise 1,29 dolar olarak açıklandı.