ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea’ye yönelik soruşturmasını resmen kapattı.

OpenSea’nin kurucusu Devin Finzer, 21 Şubat’ta X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın sona ermesini “sektör için bir zafer” olarak nitelendirdi.

“SEC, OpenSea soruşturmasını kapatıyor. Bu, sektörde yaratıcı ve yenilikçi işler yapan herkes için bir kazançtır.”

Bu karar, SEC’in Coinbase’e açtığı davayı geri çekmesinden yalnızca birkaç saat sonra geldi. Peş peşe alınan bu kararlar, düzenleyici baskının kripto ve NFT sektörüne yönelik yaklaşımında bir değişim sinyali olabileceği şeklinde yorumlandı.

NFT Sektörü Kararı Kutluyor

NFT ve kripto toplulukları, SEC’in OpenSea soruşturmasını kapatmasını önemli bir gelişme ve düzenleyici belirsizliğin azalması açısından bir dönüm noktası olarak görüyor.

SEC, Ağustos 2024’te OpenSea’ye bir Wells bildirimi göndererek, platformun kayıtsız menkul kıymet işlemleri yapmış olabileceğini öne sürmüştü. Eğer NFT’ler menkul kıymet olarak sınıflandırılsaydı, sektörde daha katı düzenlemelerin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olacaktı. Bu da NFT yaratıcılarını ve Web3 ekosistemini olumsuz etkileyebilirdi.

Magic Eden’in İş Geliştirme Direktörü Chris Akhavan, OpenSea ile rekabet halinde olmalarına rağmen, kararın tüm NFT sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti:

“Sektörde rakip olsak da NFT’lerin geleceğine olan inancımız ortak. Bu kararı görmek gerçekten sevindirici.”

Kripto yorumcusu Beanie, 223.800 takipçili hesabından yaptığı paylaşımda bu kararın yeni bir NFT boğa piyasasını tetikleyebileceğini söyledi.

OpenSea’nin Geleceği ve Düzenleyici Zorlukları

OpenSea, yalnızca düzenleyicilerle değil, kullanıcı topluluğuyla da çeşitli zorluklar yaşıyor.

Şirket, 13 Şubat’ta OpenSea Vakfı’nın yeni bir proje token’ı olan SEA’yi piyasaya süreceğini duyurdu. Token’in ABD dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde erişilebilir olması planlanıyor, ancak kesin lansman tarihi henüz açıklanmadı.

Bunun yanı sıra, OpenSea, NFT yaratıcılarını yeterince desteklemediği gerekçesiyle eleştirilen yeni airdrop ödül sistemini askıya almak zorunda kaldı. Bazı kullanıcılar, platformun NFT topluluklarını teşvik etmek yerine ağ ücretlerinden daha fazla kazanç elde etmeye odaklandığını savundu.

Tüm bu zorluklara rağmen, SEC’in OpenSea soruşturmasını kapatması, NFT piyasası için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu karar, düzenleyici belirsizliğin azaldığı ve Web3 şirketleri için daha açık bir mevzuat ortamının oluşabileceği beklentisini güçlendiriyor. SEC’in Coinbase davasını geri çekmesi ve OpenSea soruşturmasını kapatması, düzenleyicinin kripto varlıklara yönelik yaklaşımını gözden geçirdiği yönünde yorumlanıyor.

NFT sektörü, bu gelişmenin inovasyonu teşvik eden bir ortam yaratmasını umarak düzenleyici belirsizliklerin giderek azalmasını bekliyor.