ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, 9 Haziran’da yaptığı açıklamada, mühendislerin ve yazılım geliştiricilerin menkul kıymet yasalarıyla yargılanmaması gerektiğini söyledi. Atkins, kripto varlıklarda bireysel saklama hakkını da “temel bir Amerikan değeri” olarak tanımladı.

SEC’in “DeFi ve Amerikan Ruhu” başlıklı etkinliğinde konuşan Atkins, merkeziyetsiz finansın ekonomik özgürlük, özel mülkiyet ve yenilikçilik gibi temel Amerikan ilkeleriyle örtüştüğünü belirtti.

Key points from Chairman Paul Atkins’ remarks today at “DeFi and the American Spirit,” SEC’s Crypto Task Force Roundtable on Decentralized Finance – a 🧵 — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 9, 2025

SEC’den Geri Adım

Son aylarda, SEC’in bakış açısında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Gönüllü şekilde madencilik yapanlar, doğrulayıcılar ve staking hizmeti sunanlar artık menkul kıymet yasalarına tabi tutulmuyor. Ancak Atkins, bu tür yorumların yasa gücüne sahip olmadığını da hatırlattı.

Yeni yaklaşımın etkisiyle, SEC daha önce açtığı birçok davadan geri çekildi. Binance, Coinbase ve Ripple gibi büyük şirketlere karşı yürütülen süreçler sona erdirildi.

Ocak ayında kurulan Kripto Görev Gücü, Hester Peirce ve Mark Uyeda liderliğinde kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

JUST IN: 🇺🇸 SEC Chair Paul Atkins says the right to self custody crypto "is a foundational American value." pic.twitter.com/B7ghx7pUJ0 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 9, 2025

Saklama Hakkı Merkezde

Atkins, merkezi borsaların çöküşüyle milyarlarca doların kaybolduğunu hatırlatarak, kişisel cüzdanlarla kripto varlıkların saklanmasının bireysel finansal egemenliğin bir parçası olduğunu vurguladı. FTX ve Celsius gibi platformların başarısızlığı sonrası zincir üstü sistemlerin sorunsuz çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kullanıcı hataları gibi risklere rağmen, aracı kurumların yüksek maliyet ve kısıtlamalarının önüne geçmek için kişisel saklama imkanlarının desteklenmesi gerektiğini savundu.

SEC Chair Paul Atkins said the agency is drafting an “innovation exemption” for DeFi, aiming to ease rules for launching on-chain products. SEC crypto lead Hester Peirce noted developers shouldn't be liable for code misuse, but centralized entities can't evade regulation by… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 10, 2025

“Yenilik İstisnası” Yolda

Atkins’in öne çıkan önerilerinden biri ise “yenilik istisnası” adını verdiği düzenleme oldu. Bu sistem sayesinde, belirli koşulları karşılayan geliştirici ve şirketler, zincir üstü ürünleri hızlı şekilde piyasaya sürebilecek.

İlgili: Ripple-SEC Davasında 16 Haziran Neden Önemli?

Atkins, bu düzenlemenin Başkan Donald Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma vizyonuna katkı sağlayacağını düşünüyor. Ona göre yeni yaklaşım, piyasada verimliliği artıracak, yeni ürünlerin önünü açacak ve likiditeyi güçlendirecek.