ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), memecoin’lerin değerinin yöneticilerin çabalarından değil, spekülasyondan kaynaklandığını belirterek bunların menkul kıymet yasalarına tabi olmadığını açıkladı.

SEC’in Şirketler Finansmanı Bölümü, federal menkul kıymet yasalarının memecoin’lere uygulanmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yapılan açıklamada, memecoin’lerin menkul kıymet olarak görülmediği ve daha çok koleksiyon ürünü gibi değerlendirildiği ifade edildi.

SEC’e göre, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında yapılan işlemler, memecoin’lerin alım ve satımını menkul kıymet arzı olarak tanımlamıyor. Bu nedenle, memecoin ihraç eden veya satan kişilerin SEC’ye kayıt yaptırması gerekmiyor. Ancak bu durum, federal menkul kıymet yasalarının sağladığı korumaların memecoin yatırımcılarına uygulanmadığı anlamına geliyor.

SEC’in bu değerlendirmesi, menkul kıymetlerin tanımına dayanıyor. Hisse senetleri, tahviller ve yatırım sözleşmeleri gibi finansal araçları kapsayan bu tanım çerçevesinde, memecoin’lerin herhangi bir getiri sağlamadığı, gelir hakkı vermediği ve üçüncü bir tarafça yönetilen ortak bir yatırım fonuna dahil olmadığı belirtiliyor.

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Bununla birlikte, SEC dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerin federal ve eyalet yasaları kapsamında cezai işlem görebileceğini vurguladı. Ayrıca, bazı ürünlerin yanlış tanıtılarak memecoin gibi gösterilmesi halinde, bu durumun ayrı bir incelemeye tabi tutulacağı ifade edildi.

SEC’in Kripto Para Politikası Değişiyor

SEC’in memecoin’lere yönelik güncellenmiş yaklaşımı, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin başlamasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Trump, yemin töreninden kısa bir süre önce destekçileri için “Official Trump (TRUMP)” adlı bir memecoin çıkarmış, eşi Melania Trump da “Official Melania (MELANIA)” isimli bir token piyasaya sürmüştü.

Ocak ayında Trump tarafından atanan yeni SEC Başkanı Mark Uyeda, göreve gelir gelmez kripto para düzenlemeleriyle ilgili netlik sağlayacaklarını belirtmişti. İlk iş olarak bir kripto para çalışma grubu kuran Uyeda’nın liderliğinde SEC, memecoin’leri menkul kıymet olarak görmediğini ilan etti.

Karar, eski SEC Başkanı Gary Gensler’in yaklaşımından önemli bir kopuş anlamına geliyor. Gensler, kripto para birimlerinin büyük çoğunluğunun menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, kripto hizmet sağlayıcılarının SEC’e kayıt olmasını zorunlu kılmaya çalışmıştı.

Öte yandan, SEC Yetkilisi Hester Peirce da bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, piyasadaki birçok memecoin’in SEC’in düzenleyici yetki alanına girmediğini belirtmiş ve “Her vaka kendi bağlamında değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullanmıştı.