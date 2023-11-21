Kripto para piyasası, 20 Kasım Pazartesi günü gece geç saatlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Kraken’e dava açtığı haberiyle sarsıldı.

SEC, Kraken’i kayıt dışı menkul kıymet token’lerini listelemekle ve kullanıcı varlıklarıyla borsa varlıklarını birbirine karıştırmakla suçlanıyor. Bu kapsamda SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü kripto para borsası Kraken’e karşı 90 sayfalık bir dava açtı. Böylelikle SEC, dava açtığı dev kripto para borsalarına bir yenisini daha ekledi.

SEC, dava dosyasında Kraken’i menkul kıymet olarak tanımladığı kripto para birimlerini listelemekle ve müşteri varlıklarıyla borsa varlıklarını birbirine karıştırmakla suçlanıyor.

SEC Tekrar Saldırıya Geçti

SEC, yayınladığı basın açıklamasında Kraken’i 2018 yılından bu yana ABD’de kayıt dışı menkul kıymet borsası işletmekle suçladı. SEC’e göre Kraken, “kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırarak” dokuz haneli kârlar elde etti.

SEC bu yılın başlarında benzer suçlamaları Binance ve Coinbase’e de yöneltmişti. Haziran ayında hem Binance’e hem de Coinbase’e dava açan SEC, daha öncekilere ek olarak ALGO, ATOM, COTI, MANA, MATIC ve OMG gibi bazı yeni token’leri menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

SEC İcra Direktörü Gurbir S. Grewal konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Kraken’in yatırımcıların korunması yerine yasadışı kar elde etme tercihi, bu alanda çok sık gördüğümüz bir durum ve bugün hem Kraken’i suiistimalinden sorumlu tutuyoruz hem de diğerlerine uyum sağlamaları için bir mesaj gönderiyoruz.

Binance ve Coinbase, savunmalarında SEC’i menkul kıymet yasalarını çok geniş kapsamlı bir şekilde ele almakla suçladı ve her iki borsa da menkul kıymetleri listelediklerine ilişkin suçlamaları reddetti. Binance, kripto para birimlerini portakal veya ticaret kartlarına benzeterek bu varlıkların yatırım sözleşmesi teklifi olmadığını savundu.

Müşteri Fonlarının Kraken’in Varlıklarıyla Karıştırılması

Kraken, müşteri varlıklarının tutulduğu hesaplar kullanılarak bazı operasyonel giderler için ödeme yapılması da dahil olmak üzere müşteri fonlarını riske atan bazı yanlış adımlar attı. SEC’e göre Kraken’in kendi iç denetçisinin dahi şirketin zayıf muhasebe uygulamalarının müşteri varlıkları için önemli bir risk” yarattığını söyledi. Kraken’in şirket içi denetçisi 31 Aralık 2021 itibarıyla Kraken’in kurumsal hesaplarında müşterilerine ait 33,6 milyon dolar değerinde fiat para birimi tuttuğunu tespit etti.

Kraken’in zayıf muhasebe uygulamaları, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan ancak 2023 yılında fark edilen bazı hatalarla sonuçlandı.

Bu yılın Şubat ayında Kraken borsası, SEC’in kayıt dışı menkul kıymet olarak sınıflandırdığı bir ürüne ilişkin stake hizmetleri sunduğu için SEC’e 30 milyon dolar ceza ödemişti.