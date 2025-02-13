Son birkaç yıllık süreçte memecoin’lerin benimsenmesi önemli ölçüde arttı. Günümüzde dünyanın en önde gelen isimleri hatta ABD Başkanı kendi resmi memecoin’ini çıkarıyor. Ancak bu artan ilgiye rağmen, memecoin’lere yönelik düzenleyici denetim hâlâ netlik kazanmış değil.

SEC: Çoğu Meme Coin Yasal Düzenleme Dışında

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Komiseri Hester Peirce, kripto para piyasasındaki memecoin’lerin büyük bir çoğunluğunun mevcut düzenleyici çerçeveye dahil olmadığını söyledi. Peirce, Bloomberg’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Piyasadaki birçok memecoin, SEC’in mevcut düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmez. Eğer Kongre bu konuda bir düzenleme yapmak istiyorsa, bunu yapabilir. Belki de bu, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) ele alabileceği bir konu olabilir. Ancak çoğunun bizim yetki alanımıza girmediğini düşünüyorum.”

“Kripto Anne” olarak da bilinen Peirce, kısa süre önce SEC’in yeni oluşturduğu kripto düzenleme ekibinin başına getirilmişti.

Peirce’in bu açıklamaları, Trump yönetimi altında yapay zeka ve kripto para düzenlemelerinden sorumlu yeni isimlerden David Sacks’in görüşleriyle örtüşüyor. Sacks, NFT’leri ve memecoin’leri koleksiyonluk dijital varlıklar olarak tanımlamış ve bunları menkul kıymet veya emtia yerine anı ve kültürel değer taşıyan varlıklar olarak sınıflandırmıştı.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ABD’de kripto para düzenlemelerine ilişkin düzenleyici belirsizlik devam ediyor. Senatör Elizabeth Warren gibi kripto para karşıtı isimler, ünlülerin memecoin’lerinin incelenmesini talep ediyor. Mark Cuban ve Balaji Srinivasan gibi yatırımcılar da denetim eksikliğinin kripto para sektörüne zarar verebileceğini savunuyor.

Memecoin Çılgınlığı ve Endişeler

Donald Trump ABD Başkanı olarak göreve başlamasından yalnızca 3 gün önce kendi memecoin’ini çıkardı. “Official Trump (TRUMP)” adlı bu memecoin, kısa sürede kripto para piyasasındaki dengeleri alt üst etti. TRUMP ilk işlem gününde 7 dolardan 75 dolara yükseldi ve sonrasında 40 dolara geriledi.

Takip eden birkaç gün içerisinde First Lady Melania Trump’ın “Official Melania (MELANIA)” coin’ini piyasaya sürdü. Hatta ABD’de başkanlık yemin törenini yöneten Detroit merkezli rahip Lorenzo Sewell bile kendi memecoin’ini çıkardı. 2025 yılının Şubat ayı itibariyle TRUMP 15 dolar, MELANIA ise 1,42 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Memecoin trendi ABD ile sınırlı kalmadı. Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR) Başkanı Faustin-Archange Touadéra, “CAR Token” adında bir proje başlattı. Bir yatırımcının bu projeye yaptığı 5 bin dolarlık yatırım, saatler içerisinde 12 milyon dolara yükseldi. Ancak proje hızla şüpheleri üzerine çekti:

Memecoin’ler Gerçekten Bir Yatırım Aracı mı?

Memecoin’lerin hızlı kazanç sağlama potansiyeli yatırımcıları cezbetse de, denetim eksikliği ve manipülasyon riskleri bu varlıkları daha spekülatif hale getiriyor.

SEC, memecoin’lerin büyük bir kısmını düzenleme kapsamına almasa da, piyasadaki bu yükselişin gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusu. Yatırımcılar, bu tür token’lerin hem getiri fırsatlarını hem de taşıdığı riskleri dikkatle değerlendirmeye devam ediyor.