ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni başkanı Paul Atkins, pazartesi günü yemin ederek resmen görevine başladı. Atkins’in koltuğa oturması, dijital varlık sektöründe olumlu bir hava yarattı.

Geçtiğimiz yıl Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen Atkins, 9 Nisan’da Senato’nun onayını almıştı.

“Atanmış olmaktan onur duyuyorum. Başkan Trump’a ve Senato’ya bana duydukları güven için teşekkür ederim.” diyen Atkins, açıklamasında şunları söyledi:

“Yatırımcıları koruyan, sermaye piyasalarının adil ve verimli işlemesini sağlayan bir düzenleyici olarak SEC’in misyonunu ileriye taşımak için meslektaşlarımla birlikte çalışacağım.”

Öte yandan Salı günü Trump ile Beyaz Saray’da özel bir yemin töreni daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dengeleyici Bir Figür Olarak Görülüyor

2002-2008 yılları arasında SEC komiseri olarak görev yapan Atkins, serbest piyasa yanlısı yaklaşımı ve iş dünyasını destekleyen tavrıyla biliniyor. Onun dönüşü, son yıllarda kriptoya karşı sert tutum izleyen SEC’in çizgisinde bir değişim işareti olarak değerlendiriliyor.

Dijital varlık piyasasında net kurallar isteyen sektör temsilcileri, Atkins’in göreve gelmesini bir dönüm noktası olarak görüyor. Dijital Ticaret Odası (Chamber of Digital Commerce) ile yaptığı çalışmalarla da bilinen Atkins, inovasyonu boğmadan düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor.

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Mart ayında sunulan mali beyanlara göre Atkins’in kripto varlıklara önemli yatırımları bulunuyor. Anchorage Digital ve tokenlaştırma platformu Securitize gibi firmalarda hissesi olan Atkins’in, kriptoya odaklanan Off the Chain Capital adlı fonda da sınırlı ortaklığı var. Ailesinin toplam servetinin beş yüz seksen milyon doları aştığı, büyük kısmının danışmanlık şirketi ve eşinin işinden geldiği belirtiliyor.

Söz konusu yatırımlar, bazı çevrelerce eleştirilse de sektöre hakimiyetinin göstergesi olarak da yorumlanıyor. Kripto piyasaları, Atkins’in liderliğinde daha şeffaf ve açık kurallarla ilerlemeyi umuyor. Özellikle token tanımları ve saklama kuralları gibi kritik konularda düzenlemelerin netleşmesi bekleniyor.