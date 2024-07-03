ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto paraların ana akım yaygınlık kazanmaya başladığı 2020’den beri çok sayıda blockchain şirketine dava açtı.

Kripto paralar ile ilgili yeni ve net düzenlemeler oluşturulmasına yanaşmayan SEC, mevcut düzenlemeleri kripto paralara uygulayarak, dava ve yaptırım yoluyla düzenlemeyi tercih etti.

Çok sayıda kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia eden ve sayısız şirketi kayıtsız menkul kıymet arzıyla suçlayan SEC, Binance ve Binance.US’e de savaş açmıştı.

SEC ve Binance.US davasında tüm sektörü rahatlatabilecek bir karar çıktı. Mahkeme, BNB ve kripto paraların menkul kıymet olmadığına hükmetti.

BNB Menkul Kıymet Değil

Komisyon; Binance, eski CEO’su Changpeng Zhao ve ana şirketten bağımsız faaliyet gösteren ABD merkezli şirket Binance.US’e Haziran 2023’te dava açmıştı.

Dava dilekçesinde SEC, BNB ile birlikte 68 kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu. Ancak davaya bakan yargıç Amy Berman Jackson, söz konusu kripto paralar ve ikincil piyasadaki BNB satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetti.

Jackson, kripto paraların kendisinin değil, satışın gerçekleştirildiği koşulların durumu menkul kıymet işlemine dönüştüreceğini açıkladı. Yargıça göre kripto paralar, SEC’in yetki alanına girmiyor.

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BNB gibi büyük bir kripto paranın menkul kıymet olmadığının doğrulanması, hem topluluk hem de davası süren diğer blockchain şirketleri için rahatlama oldu.

SEC ve Devam Eden Davalar

Komisyon, kayıt dışı menkul kıymet suçlamasıyla Coinbase, Ripple ve Terraform Labs gibi çok sayıda blockchain şirketinden şikayetçi oldu.

Ripple ve SEC davası, devam eden davalar arasında en önemlilerinden biri. Yargılama aşamasına giren davada bireysel XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığı kararı çıktı. Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatında fırlamaya yol açabilir.

SEC, geçtiğimiz aylarda Ether’in (ETH) menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için de soruşturma başlatmıştı. Ancak komisyon, Ethereum Vakfı ile çalışmış şirketlerden bilgi talep ettiği soruşturmayı kısa sürede sonlandırdı.

Bu durum ETH’nin menkul kıymet olmadığının doğrulanması şeklinde yorumlandı. Şimdi ise Ethereum ETF’lerin onaylanması bekleniyor.