ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Web3 oyun şirketi Immutable’a açtığı davayı kapattı.

Kasım 2024’te SEC, Immutable’a potansiyel menkul kıymetler yasası ihlali iddiasıyla bir Wells bildirimi göndermişti. Immutable bu bildirimi, SEC’in Web3 sektöründeki önde gelen şirketlere, Ripple, OpenSea ve Coinbase gibi, yönelik yaptırım odaklı düzenleme politikasının bir parçası olarak değerlendirmişti. Şirket ayrıca varlıklarının ve hizmetlerinin herhangi bir yasayı ihlal etmediği konusunda kendilerine güvendiklerini vurguladı.

Şirket raporunda “Varlıklarımızın ve hizmetlerimizin yasallığından, dijital mülkiyetin dünya çapında 3,1 milyar oyuncuya sağlayacağı değerden ve blockchain’in daha iyi bir internet yaratma potansiyelinden eminiz. Gerektiğinde bu haklarımız ve sektörümüz için mücadele etmeye kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

