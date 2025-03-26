ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Web3 oyun şirketi Immutable’a açtığı davayı kapattı.

Kasım 2024’te SEC, Immutable’a potansiyel menkul kıymetler yasası ihlali iddiasıyla bir Wells bildirimi göndermişti. Immutable bu bildirimi, SEC’in Web3 sektöründeki önde gelen şirketlere, Ripple, OpenSea ve Coinbase gibi, yönelik yaptırım odaklı düzenleme politikasının bir parçası olarak değerlendirmişti. Şirket ayrıca varlıklarının ve hizmetlerinin herhangi bir yasayı ihlal etmediği konusunda kendilerine güvendiklerini vurguladı.

Şirket raporunda “Varlıklarımızın ve hizmetlerimizin yasallığından, dijital mülkiyetin dünya çapında 3,1 milyar oyuncuya sağlayacağı değerden ve blockchain’in daha iyi bir internet yaratma potansiyelinden eminiz. Gerektiğinde bu haklarımız ve sektörümüz için mücadele etmeye kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Last year, the SEC issued Immutable a Wells Notice. That inquiry is now officially closed, with zero findings of wrongdoing, and the SEC is taking no action. This is a huge win – not just for web3 gaming, but everyone who believes in digital ownership rights. Let's build. — Immutable (@Immutable) March 25, 2025

SEC, Immutable Hakkındaki Tüm Soruşturmaları Sona Erdirdi

25 Mart 2025’te Web3 oyun şirketi Immutable, SEC’in kendisi, IMX Ekosistem Vakfı ve CEO’su hakkındaki tüm soruşturmaları resmen sona erdirdiğini ve herhangi bir yaptırım kararı almayacağını duyurdu. Şirket, basın açıklamasında SEC’in kararını, “oyunlarda gerçek dijital mülkiyet için mücadele eden tüm geliştiriciler, yaratıcılar ve oyuncular adına kazanılmış bir zafer” olarak değerlendirdi. Ayrıca, uzun süredir yasal ve düzenleyici uyuma verdikleri önemin haklı çıktığını belirtti.

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SEC’in Immutable hakkındaki soruşturmayı sonlandırması, Trump yönetimi altındaki düzenleyici manzaradaki daha geniş çaplı değişimle örtüşüyor. Öte yandan Immutable, ABD hükümetinin dijital varlıklar için net düzenlemeler oluşturma taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirtti ve şu ifadeleri kaydetti:

“Yapıcı düzenlemeler, geliştiricilere kesinlik sağlar ve blockchain teknolojisinin yenilik potansiyelini teşvik eder.”

Web3 Oyun Sektörü İçin SEC Kararının Önemi

Immutable, 2024’ün dördüncü çeyreğinde yaklaşık 80 milyon dolarlık NFT satış hacmi kaydetti. SEC’in soruşturmasını sonlandırması, Web3 oyun sektörü üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Düzenleyici netlik, yatırımların önünü açarak Immutable’ın, değeri 100 milyar doları aşan oyun içi satın alma pazarını tokenize etmesine olanak tanıyabilir.

SEC soruşturmasının sona ermesinin ardından Immutable’ın kurucu ortağı Robbie Ferguson, X platformundaki bir gönderisinde bunun yalnızca Web3 oyun sektörü değil, aynı zamanda dijital varlık mülkiyet hakları adına da büyük bir kazanım olduğunu belirtti ve dijital varlık mülkiyetine yönelik tehditlerin ortadan kalktığını vurguladı.