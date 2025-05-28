Ripple’ın SEC ile yürüttüğü uzun ve zorlu hukuki sürecin hemen ardından, spot XRP ETF onayı topluluk için büyük bir zafer anlamına gelebilir.

ABD’de spot XRP ETF’lerinin işlem görebilme ihtimali ciddi şekilde güçlendi. Çünkü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkede bir XRP ETF’si başlatmayı hedefleyen ilk başvuruyu resmen incelemeye aldığını duyurdu.

SEC tarafından yapılan dosyalamaya göre kurum, WisdomTree XRP ETF’sinin Cboe BZX Borsası’nda işlem görmesi için yapılan başvuruyu değerlendirme sürecini başlattı. WisdomTree, daha önce ABD’de işlem görmeye başlayan 11 spot Bitcoin ETF’inden birini de hayata geçiren varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

SEC, WisdomTree Spot XRP ETF Başvurusunu İnceliyor

SEC, Cboe BZX Borsası’nda WisdomTree’nin XRP ETF’inin listelenmesine yönelik kural değişikliği teklifinin, dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonunu önlemeye uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Ayrıca teklifin yatırımcıları koruyacak ve kamunun çıkarına hizmet edecek önlemleri içerip içermediği de göz önünde bulunduruluyor.

Kurum, teklifin daha önce dikkate alınmayan bazı yeni endişelere yol açabileceğini belirtti ve bu konuların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Değerlendirme süreci devam ederken, SEC kamuoyunu görüş bildirmeye davet etti. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Komisyon, önerilen düzenleme değişikliğine ilişkin destekleyici açıklamaların yeterliliğini değerlendirirken, kamuoyunun bu konudaki görüş ve yorumlarını da dikkate almak istemektedir.”

Onay Garanti Değil

Bu sürecin başlatılması, SEC’in ETF’i mutlaka onaylayacağı anlamına gelmiyor. Kurumun bu konuda karar vermesi için yaklaşık 240 günü bulunuyor.

Eğer WisdomTree’nin ETF başvurusu onaylanırsa, bu ABD’deki ilk XRP fonu olmayacak. Geçtiğimiz ay Vermont merkezli varlık yöneticisi Teucrium, NYSE Arca’da ilk kaldıraçlı XRP ETF’ini başlatmıştı. Ay sonunda ise ProShares, yatırımcılara XRP’ye kaldıraçlı ve ters pozisyon alma imkânı sunan üç vadeli işlem ETF’ini listelemişti.

Spot XRP ETF onayı, benzer ürünlerin de önünü açabilir. Ripple’ın yıllarca süren SEC ile mücadelesi düşünüldüğünde, bu gelişme XRP topluluğu için oldukça büyük bir dönüm noktası olabilir.