ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile spot Solana (SOL) ETF’ini başlatmak için başvuran ihraççılarla görüşmelerinde somut adımlar atıyor.

İki güvenilir kaynağın verdiği bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı borsalar 19b4 başvurularını SEC’e sunabilir. Bu adım, spot Solana ETF’lerin listeleme sürecinde kilit bir aşamayı ifade ediyor.

🚨SCOOP: Talks between @SECGov staff and issuers looking to launch a $SOL spot ETF are “progressing” with the SEC now engaging on S-1 applications, according to two people familiar with the matter. These people say there’s a “good chance” we’ll see some 19b4 filings from… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 21, 2024

Şu ana kadar VanEck, 21Shares ve Canary Funds, Solana ETF başlatmak için gerekli olan S-1 başvurularını tamamlamış durumda. Bitwise ise dün S-1 başvurusu yapmayı planladığını duyurdu. Bu başvuruların ardından, ihraççılar adına borsalar (örneğin CBOE), SEC’e 19b-4 formları sunarak ETF’lerin listeleme izni almayı talep edecek. Eğer SEC başvuruları kabul ederse, 240 günlük bir değerlendirme süreci başlayacak ve bu süre sonunda ETF’lerin onaylanıp onaylanmayacağı netleşecek.

Ancak, geçmiş deneyimler göz önünde bulundurulduğunda, 19b-4 başvurularının onaylanması garanti değil. Daha önce, VanEck ve 21Shares tarafından yapılan benzer başvurular, SEC’in olumsuz yaklaşımı nedeniyle geri çekilmişti. Özellikle SEC Başkanı Gary Gensler’ın kripto tabanlı ETF’lere karşı mesafeli bir tutum sergilediği biliniyor.

Bu kez, SEC yetkilileriyle yürütülen yapıcı diyaloglar ve ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetimin kripto para dostu politikaları, sektör içinde umutları yeniden canlandırdı. Uzmanlar, Solana spot ETF’lerin 2025 yılı içinde onaylanma ihtimalinin güçlendiğini ifade ediyor.