ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile spot Solana (SOL) ETF’ini başlatmak için başvuran ihraççılarla görüşmelerinde somut adımlar atıyor.

İki güvenilir kaynağın verdiği bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı borsalar 19b4 başvurularını SEC’e sunabilir. Bu adım, spot Solana ETF’lerin listeleme sürecinde kilit bir aşamayı ifade ediyor.

🚨SCOOP: Talks between @SECGov staff and issuers looking to launch a $SOL spot ETF are “progressing” with the SEC now engaging on S-1 applications, according to two people familiar with the matter. These people say there’s a “good chance” we’ll see some 19b4 filings from…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 21, 2024