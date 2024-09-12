1,5 milyon dolar ceza ödeyen eToro’nun BTC, BCH ve ETH hariç kriptoları platformdan kaldırmak için 180 günü var.

Finansal hizmetler şirketi eToro’nun ABD kolu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) emri doğrultusunda platformda listelenen neredeyse tüm kripto paraları kaldırmak zorunda kalacak.

SEC tarafından yayınlanan basın bültenine göre eToro, en az 2020’den beri menkul kıymet yasalarını ihlal ediyor. Borsa bu nedenle 1,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve oldukça sınırlı sayıda kripto parayı listelemeye devam etmesine karar verildi.

SEC eToro ile Anlaştı

SEC, eToro kayıt dışı broker ve kliring acentesi olarak çalışmak ile suçluyor. İddiaya göre eToro, platformunda kayıt dışı menkul kıymet statüsünde olan kripto varlıkların alım satımına aracılık etti.

Anlaşma kapsamında eToro, federal menkul kıymet yasalarını ihlal etmemeyi kabul etti. Bu doğrultuda borsa, artık yalnızca Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) ve Ether’i (ETH) listeleyecek.

eToro kullanıcılarının platformdan kaldırılacak varlıkları satmak için SEC kararından itibaren 180 günü olacak. Bu sürenin ardından borsa, ilgili açık pozisyonları kendisi kapatarak satılan varlıkların karşılığını kullanıcılara iade edecek. SEC’e göre eToro, kendisine yöneltilen suçlamaları ne kabul etti ne de reddetti. Platform, yalnızca anlaşmaya razı oldu.

SEC Yaptırım Birimi Başkanı Gurbir Grewal, şöyle açıkladı:

eToro, platformunda yatırım sözleşmesi olarak listelenen token’ları kaldırarak talimatlara uymayı ve yerleşik yasal çerçevemiz dahilinde kalmayı tercih etti. Bu anlaşma yalnızca yatırımcıları korumak ile kalmıyor, ayrıca diğer kripto platformlarına yol gösteriyor. 1,5 milyon dolar ceza, eToro’nun yasa ihlaline son vermeyi kabul etmesini yansıtıyor.

eToro, SEC yönergelerine uymak amacıyla Haziran 2023’te bir takım önlemler almış ve Coinbase ve Binance soruşturmasında menkul kıymet olarak tespit edilen kripto varlıkları kısıtlandırmıştı. Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Dash (DASH) ve Polygon (MATIC), kısıtlanan varlıklar arasında yer alıyor.

Borsa kısıtlama kararından birkaç ay önce de XRP, Cardano (ADA) ve Tron’u (TRX) listelemeden kaldırmıştı.