Cardano (ADA) için borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından resmi olarak değerlendirilmeye alındı.

Grayscale’in New York Borsası’na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle, ADA ETF’sinin 2025 sonuna kadar onaylanma ihtimali yüzde 52’den yüzde 66’ya çıktı. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, ADA son 24 saatte yüzde 12’lik sert bir düşüş yaşayarak 0,64 dolar seviyesine geriledi.

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Eğer ADA ETF’si onaylanırsa, yatırımcılar Cardano’yu borsalardan fiziksel olarak satın almadan ve saklama riskleriyle uğraşmadan dolaylı yoldan yatırım yapabilecek. Bu da uzun vadede ADA’nın fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

XRP ETF için de Çalışmalar Hızlandı

Grayscale yalnızca ADA için değil, XRP için de bir ETF başvurusu yaptı ve SEC bu başvuruyu da kısa süre önce değerlendirmeye aldı. 21Shares ve Bitwise gibi büyük şirketler de XRP için benzer başvurular yapmış durumda. Kripto sektörünün önemli isimleri, XRP ETF’sinin piyasaya sürülmesinin artık çok yakın olduğunu düşünüyor.

Ripple CEO’su da ABD’de XRP ETF’sinin onaylanmasının kaçınılmaz olduğunu defalarca dile getirdi. Polymarket verilerine göre 2025 yılı sonuna kadar XRP ETF’sinin onaylanma ihtimali yüzde 74 olarak hesaplanıyor.