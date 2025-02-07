ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’in Solana (SOL) borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu incelemek üzere resmen kabul etti. Bu, SEC’in uzun süredir sürdürüğü kripto para karşıtı tutumunda bir değişikliğe işaret ediyor.

SEC’in Grayscale’ın Solana (SOL) ETF başvurusuna ilişkin kararını Ekim ayına kadar açıklaması bekleniyor. SEC geçmişte Solana’nın kripto para birimi SOL’u menkul kıymet olarak tanımlamıştı. Dolayısıyla SEC’in bu konudaki kararı merakla bekleniyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, SEC’in bu başvuruyu kabul etmesini önemli bir eşik olarak değerlendirdi. X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz, küçük bir adım olsa da bu değişim, doğrudan SEC’in yeni yönetiminin etkisini gösteriyor” dedi.

SEC, Kripto ETF Başvurularını Gündemine Aldı

SEC, yalnızca Grayscale’in Solana ETF başvurusunu değil, aynı zamanda Grayscale’in Litecoin ETF başvurusunu ve BlackRock’un iShares Bitcoin ETF’si için yaptığı yeni düzenlemeleri de değerlendirmeye aldı.

Ayrıca, Cboe borsası da Bitwise, 21Shares, Canary Capital ve WisdomTree tarafından önerilen dört XRP ETF’si için 19b-4 başvurusu sundu. Bu firmalar daha önce S-1 belgeleri ile ilk adımlarını atmıştı.

Bu gelişmeler, SEC’in Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ötesinde yeni kripto varlıklarına yönelik ürünleri değerlendirmeye daha sıcak baktığını gösteriyor. Ancak bu başvuruların kabul edileceği anlamına gelmiyor.

SEC, Litecoin ETF Başvurusu İçin Kamuoyundan Görüş Talep Etti

SEC, kısa bir süre önce Grayscale Litecoin Trust’ın bir ETF’ye dönüştürülmesi için kamuoyu görüşlerini toplamaya başladı. Bu süreç, NYSE Arca tarafından yapılan 19b-4 başvurusunun kabul edilmesiyle başladı. Bu sürecin ardından SEC, Grayscale’ın başvurusu için onay, red veya erteleme kararını açıklayacak.

20 Ocak 2025 tarihinde eski SEC Başkanı Gary Gensler görevinden ayrıldı. İhraççılar, yeni SEC Başkan Vekili Mark Uyeda liderliğinde kripto para tabanlı ETF başvuruları için daha uygun bir düzenleyici ortamın oluşacağını umut ediyor. Mark Uyeda kısa bir süre önce “Kripto Anne” olarak tanınan Cumhuriyetçi SEC Üyesi Hester Peirce’i kripto düzenlemelerini yönlendirecek bir görev gücünün başına getirdi.

Peirce, hangi kripto varlıklarının menkul kıymet olarak değerlendirileceğine dair daha net düzenlemeler getirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu değişiklikler, kripto para tabanlı ETF başvurularının onay sürecini ve yatırımcı koruma düzenlemelerini doğrudan etkileyebilir.