ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Fidelity’nin spot Ethereum ETF başvurusu için erteleme kararı verdi.

Yakın tarihli bir SEC dosyalamasına göre, Fidelity’nin spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin karar tarihi 5 Mart’a ertelendi. Bu erteleme kararı, kaldıraçlı Bitcoin ETF’leri için yapılan 5 diğer başvuruyla aynı döneme denk geldi.

SEC, Spot Ethereum ETF’i için Erteleme Kararı Verdi

SEC, erteleme kararına gerekçe olarak başvuruda önerilen kural değişikliğini ve ilgili konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için ek süreye ihtiyaç duymasını gösterdi.

Fidelity, söz konusu spot Ethereum ETF başvurusunu 2023 yılının Kasım ayında yaptı. Fidelity bu başvurusunda SEC’in kripto para odaklı vadeli ETF’leri kabul ederken spot ETF’leri reddetmesinin tutarlı olmadığına yönelik bir mahkeme kararına atıfta bulundu.

Başlangıçta SEC’in 20 Ocak tarihine kadar Fidelity’nin spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak SEC, karar süresini 45 gün uzatmaya olanak sağlayan erteleme seçeneğini tercih etti.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu erteleme kararını beklediğini bildirdi. Seyffart, asıl odaklanılması gereken tarihin 23 Mayıs olduğunu, çünkü SEC’in bu tarihte VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin nihai kararını açıklayacağını belirtti.

James Seyffart, SEC’in tıpkı spot Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi spot Ethereum ETF’lerini de toplu bir şekilde onaylayabileceğini öngörüyor.

SEC’in VanEck’in başvurusuna ilişkin işlemleri halihazırda başlattığı göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir sürpriz erteleme kararı beklenmiyor.

Spot Ethereum ETF’leri Onaylanacak mı?

SEC, 10 Ocak’ta 11 spot Bitcoin ETF’ini toplu bir şekilde onayladı. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran bu karar, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentileri de arttırdı.

Volatility Shares’ın kurucu ortağı Stuart Barton, SEC’in halihazırda vadeli Ethereum ETF’lerini onaylaması nedeniyle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin de yüksek olduğuna inanıyor. Stuart Barton ayrıca SEC’in Ethereum’u (ETH) muhtemelen bir menkul kıymet olarak görmediği görüşünde.

Fidelity, Ethereum ETF teklifiyle ilgili SEC’in kararını beklerken Direxion ise beş Bitcoin ETF’si için başvuruda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Direxion’ın bu başvurusu ProShares’ın 5 ve REX Shares 6 farklı kaldıraçlı Bitcoin ETF’i için başvuruda bulunmasının ardından geldi.