Kripto para şirketi Variant’ın Baş Hukuk Sorumlusu Jake Chervinsky’ye göre SEC, spot Ethereum ETF’lerini bu yıl içerisinde onaylamayabilir.

Chervinsky, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu yıl spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasını beklemediğini belirtti. Chervinsky bu düşüncesine gerekçe olarak siyasi baskı ve piyasadaki istikrarsızlıkları gösteriyor.

I am a lot less confident about ETH ETF approval this year than many of you are. The SEC got a ton of political blowback for approving BTC ETFs, even though the court basically forced it to. Now animal spirits are in control of the market, and an ETH ETF would only add to that. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2024

Jake Chervinsky’nin bu açıklaması, Bitcoin’in 68.672 dolara yükseldiği bir dönemde geldi. Jake Chervinsky, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesinin kripto para piyasasının daha fazla büyüteceğine inanıyor.

SEC, Ethereum ETF’leri için Baskıyla Karşı Karşıya

Jake Chervinsky, SEC’in spot Ethereum ETF’leri konusunda siyasi baskı altında olduğunu ve piyasadaki istikrarsızlığın da karar verme sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kripto para piyasasındaki mevcut büyümenin büyük ölçüde yatırımcıların heyecanından beslendiğini düşünen Chervinsky, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması durumunda gerçek büyümenin yaşanabileceğine inanıyor.

Chervinsky, SEC’in hiç bir dayanağı olmasa da spot Ethereum ETF’lerini reddetmek için bir argüman bulabileceğini belirtti.

Chervinsky, BlackRock’ın ETF başvurularının onaylanması konusundaki başarısına büyük ölçüde SEC ile yaptığı işbirliğinden ve baskı uygulama kabiliyetinden kaynaklandığını bildirdi. Ancak Chervinsky, SEC’in BlackRock ve diğer ihraççı şirketlerden spot Ethereum ETF başvurularını geri çekmelerini istemesi durumunda bu şirketlerin SEC’in kararına saygı göstereceğine inanıyor.

Bloomberg’ün kıdemli ETF Analisti James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin Mayıs ayında onaylanma şansının %60 olduğunu öngörüyordu. Ancak SEC’in son dönemde spot Ethereum ETF başvurularına ilişkin karar tarihini ertelemesiyle bu öngörüsünü değiştirdi.

Bernstein analistleri Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, Şubat ayında yaptıkları açıklamada Mayıs ayında spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin %50 olduğunu öngörmüştü. CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Cramer ise SEC’in spot Ethereum ETF’lerine Mayıs ayında onay vereceği konusunda iyimser.

Spot Ethereum ETF’i için Başvuruda Bulunan Şirketler

2024 yılının Mart ayı itibariyle aralarında Grayscale ve BlackRock’ın da bulunduğu bir dizi şirket, spot Ethereum ETF’ini başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu.

BlackRock spot Ethereum ETF başvurusunu 2023 yılının Kasım ayında yaptı. Grayscale ise Ethereum Trust (ETHE) fonunu spot Ethereum ETF’sine dönüştürmek istiyor.

Spot Ethereum ETF’i için başvuruda bulunan diğer şirketler arasında Franklin Templeton, VanEck ve ARK 21Shares yer alıyor.