Kripto para şirketi Variant’ın Baş Hukuk Sorumlusu Jake Chervinsky’ye göre SEC, spot Ethereum ETF’lerini bu yıl içerisinde onaylamayabilir.

Chervinsky, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu yıl spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasını beklemediğini belirtti. Chervinsky bu düşüncesine gerekçe olarak siyasi baskı ve piyasadaki istikrarsızlıkları gösteriyor.

I am a lot less confident about ETH ETF approval this year than many of you are.

The SEC got a ton of political blowback for approving BTC ETFs, even though the court basically forced it to.

Now animal spirits are in control of the market, and an ETH ETF would only add to that.

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2024