ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum ETF’lerine ilişkin merakla beklenen kararını erteledi.

14 Nisan’da SEC cephesinden yapılan açıklamada Ethereum ETF’lerinde staking’e izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın ertelendiği açıklandı. Bu kapsamda SEC, Grayscale Ethereum Trust ve Grayscale Ethereum Mini Trust ETF’lerinin staking izin başvurularına ilişkin kararını 1 Haziran’da açıklayacak.

🚨NEW: The @SECGov has delayed its decision on permitting staking in @Grayscale ’s $ETH spot ETFs. https://t.co/bHxfdyqRD5 pic.twitter.com/oCL51PSkKM

Grayscale geride bıraktığımız Şubat ayında, bu ETF’lerine “staking” desteği eklenmesi için kural değişikliği başvurusu yapmıştı. SEC, bu başvuruyu değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Staking özelliği, eğer onaylanırsa, yatırımcılara spot Ethereum ETF’lerindeki hisseleri üzerinden staking getirisi elde etme şansı sunacak. Bitcoin ETF’lerinde bulunmayan bu özellik, Ethereum ETF’lerini daha cazip hale getirebilir. Grayscale’ın yanı sıra 21Shares gibi diğer varlık yöneticileri de Ethereum ETF’lerine “staking” özelliğini eklemek için başvuru yaptı.

SEC, geride bıraktığımız hafta BlackRock, Bitwise ve Grayscale gibi şirketlerin spot Ethereum ETF’leri için opsiyon işlemlerine onay vermişti. Bu onay yatırımcılara belirli koşullar altında opsiyon sözleşmeleri alıp satma hakkı tanıyor.

Ethereum (ETH) ise bu gelişmelere tepkisiz kalmaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,4 oranında değer kaybeden Ethereum (ETH) 1.632 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Farside Investor verilerine göre 7 Nisan’dan bu yana Ethereum ETF’lerinde toplamda 88,5 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Toplam 9 Ethereum ETF’sine giren toplam sermaye 2,3 milyar dolar olarak kalırken Grayscale ETF’lerindeki büyük çıkışlar bu miktarı aşağı çekiyor.

Canada is readying spot Solana ETFs to launch this week after regulator gave green light to multiple issuers incl Purpose, Evolve, CI and 3iQ. ETFs will include staking via TD pic.twitter.com/FSw149Xkm4

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 14, 2025