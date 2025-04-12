ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Ethereum ETF’leri (borsa yatırım fonları) üzerinde opsiyon işlemlerine yeşil ışık yaktı.

Çarşamba günü yayımlanan belgelerde, yatırımcıların artık BlackRock’ın iShares Ethereum Trust (ETHA), Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Ethereum Mini Trust fonları üzerinden opsiyon ticareti yapabileceği belirtildi.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, kararın ardından daha fazla ürünün piyasaya çıkacağını belirtti. X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tıpkı Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi, çok sayıda yeni ürün göreceğiz: temettü stratejili Ethereum ETF’leri, korumalı ETF’ler vb. olabilir.” ifadelerini kullandı.

Good news. Ethereum ETF options approved. Was 100% expected. Today was final deadline. I personally don't see it on the SEC website yet but id be shocked if it weren't true. https://t.co/XjOxE0ZqUt — James Seyffart (@JSeyff) April 9, 2025

Opsiyon Kararındaki Gecikme ve Tartışmalar

SEC, aslında Ethereum ETF’leri için opsiyonlara ilişkin kararını Temmuz 2024’te gelen başvurunun ardından bir süre ertelemişti. Nasdaq, BlackRock adına bu başvuruyu yapmıştı.

Başvurunun ardından Better Markets isimli bir kuruluş, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri üzerindeki opsiyon işlemlerinin yüksek volatilite nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek SEC’i uyarmıştı.

SEC has approved options trading on spot eth ETFs… Like w/ btc ETFs, expect to see a bunch of new launches from issuers. Covered call strategy eth ETFs, buffer eth ETFs, etc. https://t.co/Ndqz4cEBQ2 — Nate Geraci (@NateGeraci) April 9, 2025

SEC’in son onayıyla birlikte yatırımcılar, Ether’e bağlı pozisyonlarını koruma altına alabilecek daha esnek yatırım araçlarına sahip olacak.

Komisyonun açıklamasında, “Ethereum ETF’leri üzerinden opsiyon sunmak, yatırımcılar için Ether fiyatına maruz kalmanın daha düşük maliyetli ve etkili bir yolunu sunacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Ethereum Fiyatı Yüzde 14 Yükseldi

Hem SEC onayı hem de Trump’ın ithalat vergilerine ilişkin 90 günlük erteleme kararı sonrası Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yüzde 14 yükseldi. CoinMarketPlace verilerine göre Ethereum, haberin yazıldığı an itibarıyla 1.641 dolar seviyesinden işlem görüyor.