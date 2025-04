ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Ethereum ETF’leri (borsa yatırım fonları) üzerinde opsiyon işlemlerine yeşil ışık yaktı.

Çarşamba günü yayımlanan belgelerde, yatırımcıların artık BlackRock’ın iShares Ethereum Trust (ETHA), Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Ethereum Mini Trust fonları üzerinden opsiyon ticareti yapabileceği belirtildi.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, kararın ardından daha fazla ürünün piyasaya çıkacağını belirtti. X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tıpkı Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi, çok sayıda yeni ürün göreceğiz: temettü stratejili Ethereum ETF’leri, korumalı ETF’ler vb. olabilir.” ifadelerini kullandı.

Good news. Ethereum ETF options approved. Was 100% expected. Today was final deadline. I personally don't see it on the SEC website yet but id be shocked if it weren't true. https://t.co/XjOxE0ZqUt

