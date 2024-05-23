SEC’in spot Ethereum ETF’lerinin S-1 kayıtları için görüşmelere başladığı bildirildi.

Bu gelişme, başta Ethereum olmak üzere kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi. SEC’in spot Ethereum ETF’lerine olası bir şekilde onay vermesi, bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçebilir.

Spot Ethereum ETF’leri Onaylanacak mı?

Anonim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre SEC, S-1 kayıtları için spot Ethereum ETF başvurusunda bulunan ihraççılarla görüşmelere başladı. Bir ihraççının üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada bu adımın henüz bir başlangıç olduğu belirtildi.

Spot Ethereum ETF’lerinin onay alabilmesi için, SEC’nin öncelikle 19b-4 formlarını onaylaması gerekiyor. Bu formlar onaylandıktan sonra, S-1 kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesi gerekiyor. SEC’in kısa bir süre içerisinde spot Ethereum ETF’lerine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Bu süreçte ihraççılar da başvurularında birçok güncelleme yapıyor.

Matrixport’un kurucu ortağı Daniel Yan, spot Ethereum ETF’lerine ilişkin üç olası senaryo paylaştı. Daniel Yan, sadece 19b-4’nin onaylanmasının “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratacağına inanıyor. Yan, hem 19b-4 hem de S-1 onaylanırsa sert yükselişler yaşanacağını, 19b-4 reddedilirse çok sert düşüşlerin yaşanacağını öngörüyor.

SEC, VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Uzmanlar, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda aynı anda birçok başvuruyu onaylayacağını düşünüyor. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC’nin bu konudaki kararını Türkiye saatiyle 23:00’da açıklayacağını söyledi. Balcunas, SEC’in 10 Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını da aynı saatte açıkladığını belirtti.

Her ne kadar 10b-4 formları onaylansa da S-1 formlarının onaylanması günler, haftalar ve hatta aylar sürebilir. Bu da spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin uzun zaman alabileceği anlamına geliyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler, hali hazırda piyasada ciddi yükselişlere yol açtı. CoinGecko verilerine göre Ethereum (ETH) son bir haftalık süreçte yaklaşık %28,7 oranında değer kazandı.

Ethereum ETF’lerinin onaylanması, profesyonel yatırımcılar için Ether’e erişimi daha da kolaylaştırabilir ve bu da kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle sonuçlanabilir.