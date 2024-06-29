SEC, Ethereum ETF’ler için son aşama olan S-1 formlarını şirketlere geri gönderdi.

Ethereum ve kripto para topluluğunun gözü spot borsa yatırım fonlarında (ETF). Bu yılın başında Bitcoin ETF’lerin işleme açılmasının ardından, sırada Ethereum ETF’ler var.

ETF için başvuruda bulunan şirketler, iki aşamalı onay sürecinin ilk aşamasını tamamladı ve 19b-4 formlarını onaylattı. Şimdi ise S-1 formlarının onay alması bekleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iddiaya göre S-1 formlarını geri gönderdi.

SEC Formları Geri Gönderdi

SEC, konuyla ilgili anonim kişileri kaynak gösteren The Block’a göre, Ethereum ETF için başvuran şirketlerin S-1 formlarını inceledi ve geri gönderdi.

Geri gönderilen formlarda hafif düzeltmeler gerektiren yorumlar olduğu belirtiliyor. SEC, gerekli düzeltmelerin yapılıp formların yeniden iletilmesi için 8 Temmuz’a kadar süre verdi.

S-1 formları ETF’lerin borsada listelenmeden önce onaylatmaları gereken son aşamayı temsil ediyor. Formlar onaylanır onaylanmaz Ethereum ETF’ler işleme açılacak.

Komisyon, bir önceki aşama olan 19b-4 formlarını mayıs ayında onaylamıştı. ETH’nin menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için başlattığı soruşturmaya da kısa süre sonra son verdi.

Ethereum ETF Ne Zaman?

SEC Başkanı Gary Gensler, daha önce S-1 onayı için yaz sonuna işaret etmişti. Gensler, formların yaz sonuna kadar onaylanmış olacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler ile çok daha yakın bir tarihe işaret etti. Yine anonim kişileri kaynak gösteren haberler, S-1 formlarının neredeyse hazır olduğunu ve ETF’lerin 4 Temmuz’da onay alacağını öne sürmüştü.

Ancak SEC’in son hamlesi, ETF’lerin 4 Temmuz’da onay almasını zorlaştırmış gibi gözüküyor.