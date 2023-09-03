SEC eski Başkanı Jay Clayton’a göre ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kaçınılmaz.

Jay Clayton, Bitcoin vadeli ETF’leri onaylanırken spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmamasının çelişkili olduğunu ifade etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski başkanı Jay Clayton’a göre, ABD’li yetkililer eninde sonunda spot Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yakacak. Konuyla ilgili CNBC mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Jay Clayton şunları kaydetti:

“Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığı açıktır. Bitcoin’in perakende yatırımcıların erişmek istediği, kurumsal yatırımcıların erişmek istediği ve en önemlisi güvenilir şirketlerimizden bazılarının sunmak istediği bir ürün olduğu açık. Dolayısıyla bu onayın kaçınılmaz olarak geleceğini düşünüyorum. Vadeli işlem ürünü ile nakit ürün arasındaki ikilik sonsuza kadar devam edemez.

SEC, yıllar önce Bitcoin vadeli ETF’lerine yeşil ışık yaktı. Bununla birlikte SEC henüz bir spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadı. Bu haftanın başlarında, Grayscale, SEC’e açtığı davayı kazandı. ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF’lere izin verip spot Bitcoin ETF’lerini reddetmesi için hiçbir gerekçe olmadığına hükmetti.

Zira mahkemeye göre spot Bitcoin piyasasındaki dolandırıcılık ve manipülasyon olasılıkları vadeli işlemler için de aynı şekilde risk oluşturuyor. Çünkü spot Bitcoin piyasası ve CME Bitcoin vadeli işlem piyasası arasında çok sıkı bir korelasyon var.

Bu nedenle Grayscale’ın SEC’e açtığı davada mahkeme SEC’in bu başvuruyu incelemeyi reddetmesinin “keyfi ve kaprisli” olduğuna inanıyor. ABD federal mahkemesi SEC’in aynı ürünler için farklı yanıtlar vermesinin nedenini açıklayamadığına hükmetti.

Jay Clayton SEC’in bu başvuruları yeni nedenlerle reddedebileceğini ancak bu nedenlerin ne olduğundan emin olmadığını ifade etti.

SEC bu hafta başında aralarında BlackRock’ınkinin de yer aldığı 7 spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin karar tarihini erteledi. SEC’in bu başvurulara ilişkin kararını Ekim ayında açıklaması bekleniyor. Jay Clayton, SEC’in Ekim ayında bu başvuruları onaylayabileceğini ya da erteleyebileceğini belirtti. Ancak Jay Clayton eninde sonunda spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağını öngörüyor.

Bankacılık devi JPMorgan da SEC’in eninde sonunda spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına inanıyor. JPMorgan cephesinden bu hafta yapılan açıklamada Grayscale’in SEC’e karşı açtığı davayı kazanmasının ardından “SEC’in, Grayscale’inki de dahil olmak üzere birkaç varlık yöneticisinin spot bitcoin ETF başvurularını onaylamak zorunda kalmasının daha olası görünündüğünü ifade etti.