ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında Twitter hisselerini satın alırken usülsüzlük yapıp yapmadığına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Elon Musk, mahkeme tarafından zorunlu bir şekilde çağırıldığı tanıklık oturumuna katılmayarak SEC’nin dikkatini üzerine çekti. SpaceX’in fırlatma görevi nedeniyle bu tanıklığa katılamadığını belirten Musk, sadece üç saat önce SEC’e acil durumu bildirdi.

SEC ise Elon Musk’ın bu mazeretini kabul etmeyerek kasıtlı bir şekilde ifade vermekten kaçındığını ileri sürüyor. SEC’nin avukatları, ifade verme sürecinin mahkeme tarafından zorunlu tutulduğunu ancak Musk’ın bu oturuma katılmayarak süreci ihlal ettiğini belirtti.

Elon Musk’ın Avukatlarının Savunması

Musk’ın avukatı Alex Spiro, müvekkilinin SpaceX’in fırlatma görevinde yer almasının astronotların güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti. Spiro, durumu “kaçınılmaz bir acil durum” olarak nitelendirerek, Musk’a yönelik olası yaptırımların haksız olacağını savundu. Spiro, Musk’ın ifadesinin Ekim ayında alınması için yeni bir tarih belirlendiğini de sözlerine ekledi.

SEC-Musk Gerginliği Devam Ediyor

SEC’nin Elon Musk’a yönelik yaptırım talepleri, 2018’den bu yana devam eden gerginliğin bir yansıması olarak görülüyor. Musk’ın Tesla ile ilgili yaptığı yanıltıcı Twitter paylaşımları sonucunda SEC, o dönemde de Musk’a yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Tesla’yı borsadan çekme planına ilişkin attığı tweet sonrasında SEC ile yaptığı anlaşma kapsamında, Musk 20 milyon dolar ceza ödemiş ve Tesla başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

SEC ayrıca, Musk’ın Twitter hisse alımları sırasında kamuya yeterli bilgi vermediğini iddia ediyor. Bu iddialar, Musk’ın diğer hissedarları dezavantajlı bir duruma düşürdüğü gerekçesiyle daha önce New York’ta açılan bir dava kapsamında da gündeme getirilmişti. Bu davada sunulan deliller arasında, Musk’ın Twitter hisselerini gizli bir stratejiyle topladığını gösteren e-postalar yer alıyordu.

SEC’nin Musk’a yönelik yaptırım talebinin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Musk, Ekim ayında vereceği ifadeyle, hem SEC ile arasındaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağını hem de Twitter satın alımıyla ilgili soruşturmanın seyrini belirleyecek.