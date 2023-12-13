Ripple, merkez ofisini San Fransisco’da yeni bir adrese taşıdı.

Özet:

Ripple, genel merkezini yeni bir adrese taşıdı. Ripple ile SEC arasında 2020 yılından bu yana devam eden davanın 2024 yılının Nisan ayındaki duruşmayla sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Büyük duruşmaya birkaç ay kala Ripple’ın San Fransisco’da yeni bir merkez ofis açması, şirketin SEC ile arasındaki hukuk mücadelesine rağmen ABD’de kalma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıf dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Davada bir sonraki duruşma 2024 yılının Nisan ayında görülecek. Davanın sonucunun kripto para piyasasında ciddi bir etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Ripple’ın Yeni Merkez Ofisi

Ripple yıl boyunca sık sık manşetleri süsledi. Özellikle şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile arasındaki davada 2023 yılında yaşanan gelişmeler, sektörde büyük yankı uyandırdı. Ripple ile SEC arasındaki davada 2023 yılının ikinci yarısında 3 önemli gelişme yaşandı.

SEC davasının hala devam etmesine rağmen Ripple’ın kısa bir süre önce attığı yeni bir adım dikkat çekti. Her ne kadar Ripple’ın üst düzey yöneticileri, ABD’deki düzenleyicilerin tutumlarından duydukları rahatsızlıkları her fırsatta dile getirdi. Hatta yöneticiler zaman zaman Ripple’ın genel merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre önce yapılan bir duyuru, Ripple’ın ABD’den ayrılmaya pek de niyetli olmadığını gösteriyor.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada şirketin San Fransisco’da yeni merkez ofisini açtığı duyuruldu. Ripple’ın yeni ofisinin bulunduğu bina 1927 yılında inşa edildi. Yapılan tadilatla modern bir görünüme kavuşturulan bina, Invesco Real Estate ve TMG Partners tarafından 125 milyon dolara satın alındı.

Today is the first day for Ripple's new SF global headquarters! pic.twitter.com/w0PiDbWKUq — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) December 11, 2023

Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şirketin yeni ofisinin fotoğraflarını paylaştı. Çok sayıda kullanıcı, yeni ofisi nedeniyle Ripple’ı tebrik etti. Bununla birlikte Ripple’ın 315 Montgomery Street, San Francisco’daki önceki ofisini kullanmaya devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Ripple-SEC Davasındaki Son Gelişmeler

Ripple ekibi, SEC tarafından açılan davada 2024 yılının Nisan ayında kritik bir duruşmaya çıkacak. Davaya yaklaşık 4 ay kala Ripple’ın ABD’de yeni bir ofise taşınması, şirketin düzenlemeler konusundaki endişelerine rağmen ABD’de kalmaya niyetli olduğunu gösteriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açmıştı. 3 yılı aşkın süredir devam eden davada 2023 yılının ikinci yarısında kritik gelişmeler yaşandı.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teşkil etmediğini belirtti. SEC kısa bir süre içerisinde bu karara itiraz etti ve temyize taşıdı. Ancak 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti.

Bununla birlikte yine Ekim ayında mahkeme, Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ile Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen’i SEC tarafından yöneltilen suçlamalardan akladı.

Davanın 2024 yılının Nisan ayındaki duruşmayla sonuca ulaştırılması bekleniyor. Davanın Ripple lehine sonuçlanması durumunda kripto para piyasasında yeni bir yükselişin başlayabileceği tahmin ediliyor. Aksi takdirde ise kripto para piyasası zor günlerle karşı karşıya kalabilir.