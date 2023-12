Ripple, merkez ofisini San Fransisco’da yeni bir adrese taşıdı.

Ripple yıl boyunca sık sık manşetleri süsledi. Özellikle şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile arasındaki davada 2023 yılında yaşanan gelişmeler, sektörde büyük yankı uyandırdı. Ripple ile SEC arasındaki davada 2023 yılının ikinci yarısında 3 önemli gelişme yaşandı.

SEC davasının hala devam etmesine rağmen Ripple’ın kısa bir süre önce attığı yeni bir adım dikkat çekti. Her ne kadar Ripple’ın üst düzey yöneticileri, ABD’deki düzenleyicilerin tutumlarından duydukları rahatsızlıkları her fırsatta dile getirdi. Hatta yöneticiler zaman zaman Ripple’ın genel merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre önce yapılan bir duyuru, Ripple’ın ABD’den ayrılmaya pek de niyetli olmadığını gösteriyor.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada şirketin San Fransisco’da yeni merkez ofisini açtığı duyuruldu. Ripple’ın yeni ofisinin bulunduğu bina 1927 yılında inşa edildi. Yapılan tadilatla modern bir görünüme kavuşturulan bina, Invesco Real Estate ve TMG Partners tarafından 125 milyon dolara satın alındı.

Today is the first day for Ripple's new SF global headquarters! pic.twitter.com/w0PiDbWKUq

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) December 11, 2023