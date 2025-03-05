Kripto para ticaret firması Cumberland DRW, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya vararak hukuki mücadelesini sonlandırdı.

Bu gelişme, firmanın düzenleyici uyumluluk konusundaki kararlılığını pekiştirirken, SEC’in sektördeki büyük oyunculara yönelik yaptırımlarını gevşettiğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Cumberland DRW ve SEC Anlaşmaya Vardı

Cumberland DRW, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada, SEC ile ortak bir başvuru imzalayarak Chicago merkezli şirkete yönelik tüm yasal işlemleri resmen sona erdirmek için anlaştıklarını duyurdu. Taraflar, 20 Şubat’ta prensipte anlaşmaya vardı ancak sürecin tamamlanması için SEC’in nihai onayı bekleniyor.

Firma yaptığı açıklamada, “Şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı bir şirket olarak, ABD’nin küresel finans inovasyonunda öncü konumunu koruması için teknolojik ilerlemeler ve düzenleyici netlik arasındaki dengeyi desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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SEC Strateji Değiştiriyor

SEC, Ekim 2024’te Cumberland DRW’ye, kayıt dışı bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği ve iki milyar dolardan fazla kripto varlık işlemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Düzenleyici kurum, firmanın 2018’den bu yana kayıt dışı dijital varlık sattığını iddia ederek, hukuki yollara başvurmuş ve şirketten elde edilen gelirlerin iadesini ve ek para cezalarını talep etmişti.

Cumberland DRW, dava açıldıktan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu süreç nedeniyle iş modelimizde veya likidite sağladığımız varlıklarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz.” ifadelerine yer vermişti. Şirket, ayrıca, “Mevcut tüm yasa ve düzenlemelere güçlü bir uyum çerçevesiyle bağlıyız. Ancak bu kurallar zaman içinde değişkenlik gösterdi, yakın zamana kadar Ethereum’un menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceği konuşuluyordu.” açıklamasında bulundu.

Davanın iptal edilmesi, SEC’in ABD’deki dijital varlık düzenlemelerine dair yeni bir yol haritası çizdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.